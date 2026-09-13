Rubén, cocinero: "Mezclamos 10 huevos y 2 yemas para dar más cremosidad a la tortilla de patatas"

El chef también añade la cebolla como parte de la lista de ingredientes Shutterstock/El Español

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Se prepara con patatas, huevos y aceite de oliva. La cebolla es un ingrediente opcional, aunque el cocinero detrás del perfil @comiendobienn opta por añadirlo.

En la cocina, como dice el refrán, "cada maestrillo tiene su librillo", y con la tortilla de patatas ocurre lo mismo. Mientras algunos cocineros eliminan la cebolla de la lista de ingredientes, otros optan por introducirla para darle un toque de sabor dulzón.

Así se prepara la tortilla de patatas más jugosa y cremosa

Aunque no existe la forma perfecta de hacer tortilla, Rubén Martínez (@comiendobienn) propone una versión sobresaliente para conquistar paladares muy exigentes. Para ello, utiliza la siguiente lista de ingredientes:

1,2 kilos de patatas

10 huevos

2 yemas

1 cebolla blanca

Aceite de oliva

Sal

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

Pelamos las patatas, las cortamos con un grosor de 2 milímetros y las pasamos por agua fría para retirar el exceso de almidón A continuación, cortamos la cebolla en brunoise y reservamos Ponemos en una sartén la patata con la cebolla y cubrimos con aceite frío Cocinamos a fuego medio durante 25 minutos y luego, lo subimos durante 5 minutos Apartamos la sartén del fuego y reservamos las patatas retirando el exceso de aceite Mezclamos 10 huevos y dos yemas para dar más sabor. Integramos todo, ponemos a punto de sal y dejamos reposar unos 7 minutos En una sartén antiadherente, vertemos un chorro de aceite de oliva y con el fuego alto añadimos la mezcla Cocinamos por un lado durante 40 segundos y damos la vuelta con cuidado Dejamos reposar unos 5 minutos, emplatamos y... ¡a disfrutar!

¿Por qué la tortilla de patatas es el plato favorito de la gastronomía española?

Patatas, huevo, aceite y sal son los ingredientes básicos de la tortilla de patatas Archivo de El Español

La tortilla de patatas ocupa un lugar privilegiado como uno de los grandes iconos de la gastronomía española. Es uno de los platos más conocidos y está presente en casi todos los bares y restaurantes del país.

Patatas, huevos, aceite y sal son los ingredientes básicos. Hay quien también añade cebolla y otros ingredientes, como queso, calabacín, pimientos verdes o rojos picados, trocitos de chorizo o incluso de jamón serrano.

En cuanto a su perfil nutricional, la tortilla de patatas no es un plato para consumir a diario, aunque depende de cómo se prepare.

Las patatas son una excelente fuente de hidratos de carbono, fundamentales para proporcionar energía rápida y constante al cuerpo, mientras que los huevos aportan proteína de máxima calidad. De entre las vitaminas destacan las vitaminas D y A.

Por otra parte, el aceite de oliva es un alimento excelente y muy saludable para el organismo: contiene vitamina E, que protege las células del daño diario, y ayuda a reducir el colesterol malo (LDL) y a subir el colesterol bueno (HDL).