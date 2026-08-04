Confirmado: regresa a Galicia la gran fiesta del pulpo con la elaboración de una tapa gigante y conciertos

El pulpo es un símbolo muy importante en Galicia y cuenta con emblemáticas fiestas populares como la Festa do Pulpo de O Carballiño (Ourense), cuya programación arrancó el pasado 24 de julio con la cata de vinos.

Este martes tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la fiesta. A partir de las 20:00 horas se elaborará la tapa de pulpo más grande del mundo. El reto actual también está en manos de la localidad ourensana, con una tapa de 600 kilos.

O Carballiño, Récord Guinnes con una tapa de pulpo gigante

Aunque la programación de la Festa do Pulpo arrancó el pasado mes de julio, será esta semana cuando se celebren los actos principales. Además de la elaboración de la tapa gigante, el programa incluye conciertos, actividades y mucho más.

En la última edición, la Asociación de Pulpeiros do Carballiño preparó 600 kilos de pulpo, que supuso un nuevo Récord Guinness. Para esta tapa, que se sirvió en un plato de madera de 5,37 metros de diámetro, los pulpeiros utilizaron alrededor de 54 litros de aceite de oliva, ocho kilos de sal y tres de pimentón.

Este año, la organización aspira a superar su propia marca. Para la ocasión, la tapa gigante volverá a servirse acompañada de pan, un paso de vino y postre, todo ello a precios populares.

La programación festiva se completará con la celebración de conciertos, una fiesta de las camisetas y un partido de fútbol entre el CD Arenteiro y la UD Ourense en el Estadio Municipal de Espiñedo.

A continuación, te detallamos la programación completa, día a día, de la 64 edición de la Festa do Pulpo de O Carballiño:

Martes, 4 de agosto

A las 20:00 horas: Elaboración de la tapa de pulpo más grande del mundo en la Praza Maior. Amenizada por DJ Tibu y Os Serandeiros

Miércoles, 5 de agosto

A las 20:30 horas: Partido Trofeo do Pulpo (CD Arenteiro - UD Ourense) en el Estadio Municipal de Espiñedo

Partido Trofeo do Pulpo (CD Arenteiro - UD Ourense) en el Estadio Municipal de Espiñedo A las 21:00 horas: Concierto teatralizado a cargo de la Banda de Gaitas Os Catro Ventos en la Praza da Vera Cruz y calles de O Carballiño

Jueves, 6 de agosto

A partir de las 20:00 horas: Animación con La Changaranga por las calles de la villa

Animación con La Changaranga por las calles de la villa A las 23:00 horas: Cine Lúas no setembro, de Carlos Montes en la Praza da Vera Cruz

Viernes, 7 de agosto

A las 20:30 horas: Concierto de Septeto Nabori en la Praza Maior

Sábado, 8 de agosto

A partir de las 18:00 horas: Festa das Camisetas amenizada por DJ Tibu y Batucarba en la Praza Maior

Domingo, 9 de agosto