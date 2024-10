El bar de Ourense donde regalan tapas con cada bebida: pinchos caseros abundantes y gratuitos

Salir de tapas es una tradición en Ourense. La ciudad de As Burgas alberga infinidad de bares con todo tipo de propuestas gastronómicas y los fines de semana no hay mejor plan que salir con la familia o amigos para recargar energías a mediodía con pequeñas porciones de comida y si son gratuitas, mucho mejor.

Ante la gran competencia que existe, los bares y restaurantes buscan diferenciarse, ofrecer algo que otros no hacen. Y para atraer nuevos clientes y retener a sus consumidores habituales, no hay nada mejor que ofrecer un pincho gratis con cada consumición, pero no hablamos de patatas fritas, aceitunas o frutos secos.

El refrán dice que a caballo regalado, no le mires el diente, si bien la cosa cambia cuando te ponen totalmente gratis, sin ningún tipo de coste adicional, una cazuelita de callos con garbanzos o un trozo de empanada de atún con cada consumición.

Este bar sirve pinchos gratis

Aunque muchas personas se quejan de que en algunos establecimientos ofrecen tapas de poca calidad, esto no es el caso del café Cuatro Esquinas, donde vecinos de la zona y otros curiosos disfrutan de diferentes pinchos de calidad notable sin pagar más que la cerveza o el refresco.

Muy cerca de la Estación de Tren podemos encontrar este establecimiento de toda la vida que se ha convertido en un punto de visita obligada para aquellos que buscan compartir momentos con la familia o amigos sin apenas gastar nada, solo abonando la consumición.

En el Café Cuatro Esquinas podrás disfrutar de un vino, una cerveza o un buen vermú en un ambiente relajado y familiar. A la hora de disfrutar de tapas con la consumición, es posible degustar tortilla de patatas, cazuelitas de pescado o carne asada, entre una larga lista de opciones.

"Bar de barrio, con unos pinchos riquísimos, con sabor tradicional, merece la pena tomar algo y degustar alguno de los pinchos que ofrecen con la consumición", asegura Adolfo Martínez Vázquez en una reseña en Google, mientras que Pedro Pérez Álvarez apunta que es un "buen sitio para tomar algo y degustar un pincho de la casa".

En el barrio de O Veintiún

El Café Cuatro Esquinas es punto de encuentro para los vecinos del barrio O Veintiún y otros residentes de la ciudad de As Burgas que han oído hablar de sus abundantes pinchos totalmente gratuitos, así como de sus raciones con la mejor relación calidad-precio.

Se trata de un lugar excelente donde recargar energías con un buen plato de oreja, carne con patatas o tortilla de patatas sin gastar un pastizal. El interior del establecimiento dispone de varias mesas, aunque cuando el tiempo acompaña su amplia terraza es el sitio ideal para tomar la cerveza.

El café Cuatro Esquinas es un acierto seguro. No te decepcionará.