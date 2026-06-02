Conocer Vigo en 90 minutos ya es posible: Vuelve a rodar el bus turístico

Con junio vuelve uno de los servicios municipales más solicitados del verano: El Bus Turístico de Vigo ya rueda por las calles de la ciudad y así lo hará hasta el próximo 30 de septiembre.

Este vehículo tendrá cuatro salidas diarias desde la rúa Cánovas del Castillo: A las 10:00 horas, a las 12:00 horas, a las 16:30 horas y a las 18:30 horas.

Durante su recorrido, de unos 90 minutos de duración, el vehículo más turístico de la ciudad atravesará lugares como O Castro, Castrelos, Bouzas, Samil o el Pazo de Castrelos.

El autobús, adaptado a personas con movilidad reducida y con techo desplegable, contará con audioguías en ocho idiomas: castellano, gallego, portugués, inglés, francés, alemán, italiano y ruso. El servicio incluye auriculares.

En esta nueva temporada se repetirá el sistema Hop On-Hop Off, que permitirá a las personas viajeras descender en las paradas del Castro, Pazo Quiñones de León, y Samil y, a continuación, reincorporarse al recorrido durante la misma jornada, siempre en función de la disponibilidad de plazas.

El regidor olívico, Abel Caballero, explicó que este medio es "una magnífica forma de ver Vigo, de gozar Vigo y de vivir Vigo".