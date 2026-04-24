Abel Caballero, sobre los nuevos hallazgos de la antigua muralla de Vigo: "Vamos a protegerlos"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, confirmó hoy el hallazgo de los vestigios de una antigua muralla defensiva en las prospecciones que se están realizando en la calle Carral y en A Laxe, en el centro de la ciudad. En este sentido, el sondeo ha precisado que los restos encontrados pertenecen al sistema defensivo.

Más concretamente, el hallazgo abarca un metro de longitud y otro metro y 50 de ancho. "Arqueológicamente tiene mucho interés, porque nos va a permitir situar con toda precisión, dónde estaba la muralla de defensa de la ciudad", aseveró Caballero. "Ya podemos hacer una cartografía de la antigua muralla histórica de Vigo", añadió.

Este nuevo hallazgo forma parte de la ubicada a escasos metros y que ya puede ser vista a través de un cristal. "Protegeremos todos estos hallazgos siguiendo las recomendaciones de los arqueólogos", concluyó el primer edil vigués.