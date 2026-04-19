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Golpe al furtivismo en las rías de Vigo y Arousa: Decomisan 40 kilos de pulpo y 11 de centollo
Así lo ha trasladado Gardacostas desde sus redes sociales, además de abrir durante este fin de semana 11 actas de infracción
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Gardacostas de Galicia ha decomisado 40 kilos de pulpo y 11 de centollo en las rías de Vigo y Arousa.
Una operación que ha comunicado a través de sus redes sociales, además de añadir que esta semana han abierto 11 actas de infracción.
En total, decomisaron más de 300 aparejos como cacharros y nasas, 600 metros de cabo, 40 kilos de pulpo y 11 kilos de centollo.
"La lucha contra el furtivismo no para en fin de semana", ha recalcado Gardacostas en su mensaje.
🛑 A loita contra o furtivismo non para na fin de semana. Nas rías de Vigo e Arousa, mesmo en polígonos de bateas, abrimos 11 actas de infracción e comisamos:— Gardacostas Galicia (@GardacostasGal) April 19, 2026
▶️ Máis de 300 aparellos como cacharros, nasas e miños
▶️ 660 metros de cabo
▶️ 40 kg de polbo
▶️ 11 kg de centolo pic.twitter.com/e6wx0BKH9e