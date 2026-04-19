Golpe al furtivismo en las rías de Vigo y Arousa: Decomisan 40 kilos de pulpo y 11 de centollo GARDACOSTAS DE GALICIA-CONSELLERÍA DO MAR

Gardacostas de Galicia ha decomisado 40 kilos de pulpo y 11 de centollo en las rías de Vigo y Arousa.

Una operación que ha comunicado a través de sus redes sociales, además de añadir que esta semana han abierto 11 actas de infracción.

En total, decomisaron más de 300 aparejos como cacharros y nasas, 600 metros de cabo, 40 kilos de pulpo y 11 kilos de centollo.

"La lucha contra el furtivismo no para en fin de semana", ha recalcado Gardacostas en su mensaje.