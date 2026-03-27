Denuncian la paralización de la humanización del barrio vigués de Bouzas

La formación del Partido Popular en Vigo, a través de su portavoz, Luisa Sánchez, ha pedido explicaciones al regidor olívico, Abel Caballero, sobre la humanización de la Rúa do Pazo y la presunta "paralización" de las obras "desde hace meses". Además, han anotado los "populares", la constructora adjudicataria ha renunciado al contrato.

Con respecto a lo anterior, Sánchez pidió "una solución urgente" y también "explicaciones sobre lo sucedido". Se refiere a que el pasado 17 de marzo la empresa habría comunicado al Concello oficialmente su renuncia al contrato, adjudicado en abril de 2025 por 380.000 euros. Un presupuesto, continuó, que se sufraga en más del 90% por los fondos Next Generation, un total de 350.000 euros que "ahora están en el aire por posible incumplimiento de los plazos".

El PP de Vigo recordó que el plazo de ejecución de estas obras era de cuatro meses, sin embargo, a día de hoy, la calle presenta un estado de ejecución "mínimo" y el tráfico sigue restringido.

Por último, precisaron en la formación de la oposición en el Concello de Vigo, esta actuación está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística de Bouzas, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Villas Termales y de Cascos Históricos que impulsa la Xunta con 2 millones de euros procedentes de fondos europeos concedidos a Vigo. A día de hoy y según Sánchez, "ya está confirmada la pérdida de más de 3,5 millones de euros".