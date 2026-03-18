Diego Calvo, conselleiro de Deportes, sobre Vigo: "Se nalgún momento é designada como sede, estaremos aí"

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, se mostró este miércoles apenado por la situación que rodea al Mundial de Fútbol y a las posibilidades de que Galicia sea sede del evento: "Durante dous anos se nos estivo a decir, por parte do Concello -de A Coruña- que a candidatura estaba pechada, pero non era así", lamentó.

Con todo, Calvo reiteró su apoyo a "as candidaturas galegas" que se presentaran, "dende o 2022". Sobre un apoyo a la ciudad olívica, el conselleiro precisó que "a día de hoxe non está incluida a candidatura de Vigo. É algo que lle corresponde á FIFA". En este sentido, añadió que "se nalgún momento é designada como sede, nós estaremos aí".

Al respecto de esta cuestión, Abel Caballero, que ha venido puntualizando que la propuesta de Vigo "ganó", criticó este pasado martes que existe "una oposición total" de Louzán y de Rueda a que Vigo sea sede. "Yo le planteé a la Federación Española que representantes de la FIFA que están aquí, y que parece que tienen tiempo libre, vinieran a ver el campo de Balaídos, las obras y cómo están avanzando", explicó Caballero. "Estamos haciendo un estadio para 43.000 espectadores", añadió.

En las últimas horas ha trascendido, además, y según los micrófonos de la cadena radiofónica COPE, que la RFEF le habría pedido a la FIFA que tanto Valencia como Vigo entren como sedes en sustitución de Málaga y A Coruña, que han rechazado formar parte de la organización del Mundial 2030.