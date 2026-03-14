El Círculo de Empresarios de Galicia acogerá un foro sobre Inteligencia Artificial y sector inmobiliario

María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia. Círculo de Empresarios de Galicia

El próximo martes, día 17 de marzo, el Círculo de Empresarios de Galicia acogerá la octava entrega del foro "PROPTECH. Futuro del Sector Inmobiliario", una jornada empresarial organizada de la mano de Metrocuadrado Real Estate Club y Abanca y que buscará analizar de qué manera la tecnología, los datos y la Inteligencia Artificial están redefiniendo el negocio inmobiliario.

De esta manera, PROPTECH reunirá a emprendedores, inversores, promotores y directivos del sector en una sesión que, según la organización, será dinámica y orientada a comprender las transformaciones que ya están impactando en el mercado.

La jornada combinará conversación estratégica, experiencias empresariales y análisis de tendencias. Todo lo anterior con el objetivo de anticipar los nuevos modelos de negocio y oportunidades que están surgiendo en el ecosistema inmobiliario.

Nuevas reglas para el sector

Tal y como han profundizado desde la organización del foro, la digitalización, la eficiencia operativa, el uso estratégico de los datos y los nuevos modelos de inversión y financiación están redefiniendo las reglas del sector. En este contexto, PROPTECH se consolida como un espacio de reflexión empresarial donde compartir visión, conocimiento y experiencias reales.

Precisamente, para poner de relieve lo anterior, el programa combinará distintos formatos de diálogo y análisis que permitirán abordar el impacto de la innovación desde una perspectiva práctica y empresarial.

Intervenciones

Habrá varias ponencias e intervenciones en este foro. Así, la jornada comenzará con María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, y con José Manuel Nogueira, de Abanca.

Tras el arranque, será el turno para una conversación empresarial sobre los nuevos modelos y oportunidades del mercado inmobiliario. Incluirá la participación de Marta Pallarés, de Zenova, y de Alejandro Ramos, de Almond Real Estate. Estará en diálogo con Pablo Campos y Jorge Pernas, de Metrocuadrado Real Estate Club.

Posteriormente tendrá lugar un caso práctico centrado en la aplicación de herramientas tecnológicas al desarrollo de un proyecto inmobiliario, con la participación de Alejandro

Bermúdez (Atlas Real Estate), Juanba Ramos (Persuadis) y Gabriel Fortes (Architectures), en

conversación con Álvaro Visier y Alfonso Correa, también de Metrocuadrado Real Estate Club.

La jornada continuará con una conversación estratégica sobre inteligencia artificial y toma de

decisiones en el real estate, que contará con la participación de Carlos Álvarez, de CMA Consultora.

El encuentro concluirá con una reflexión final sobre las nuevas reglas del negocio inmobiliario a cargo de Álvaro Visier, Alfonso Correa, Jorge Pernas y Pablo Campos, representantes de Metrocuadrado Real Estate Club.

PROPTECH 2026 se celebrará en formato híbrido, permitiendo la asistencia tanto presencial como virtual.