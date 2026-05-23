El Celta firma su pase a la Europa League por segundo año consecutivo

El Celta venció al Sevilla en Balaídos y selló su clasificación para la Europa League tras imponerse por 1-0 con un gol de Moriba al inicio de la segunda mitad. El conjunto celeste firmó así una noche de celebración en casa y aseguró la sexta plaza de LaLiga.

La primera parte dejó pocas ocasiones y a un Celta espeso, falto de intensidad y sin claridad en ataque. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el equipo dio un giro radical a su juego. Más agresivo, vertical y dominante, el conjunto vigués comenzó a encerrar al Sevilla hasta encontrar premio en el minuto 50, cuando Moriba sorprendió con un disparo desde fuera del área para desatar la locura en Balaídos.

A partir del gol, el Celta mantuvo el control del partido y siguió insistiendo en busca del segundo tanto. Los primeros minutos de la segunda mitad fueron un auténtico vendaval ofensivo de los celestes, aunque la falta de puntería evitó una victoria más amplia.

Con este resultado, el equipo vigués disputará la Europa League por segundo año consecutivo. Además, el sueño continental adquiere un significado especial para Iago Aspas, que afrontará una de sus últimas oportunidades de levantar un título con el club de su vida.