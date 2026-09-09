La UVigo se adentra en su pasado con una nueva excavación en busca de una cámara funeraria

Vista del área de intervención en una de las mámoas ubicadas en la UVigo DUVI

La Universidade de Vigo vuelve a indagar en el pasado sobre el que se asienta el campus de la ciudad olívica. La institución viguesa ha puesto en marcha una nueva campaña arqueológica en la necrópolis megalítica de As Xunqueiras/Pedreiras.

La UVigo ha explicado en una nota publicada este miércoles que los trabajos se están llevando a cabo en la mámoa 3, tras una primera excavación a principios del año pasado centrada en la mámoa 2. El objetivo es estudiar la estructura interna del monumento y de la zona en la que se podría localizar su cámara funeraria.

La excavación más reciente se inició el pasado 3 de septiembre y forma parte de una actuación desarrollada en el marco del convenio de colaboración entre la universidad y la Xunta de Galicia para la puesta en valor del patrimonio arqueológico existente en el campus.

En concreto, la mámoa 3 es un monumento de grandes dimensiones, por lo que la intervención no podrá realizarse simultáneamente en toda la superficie. Se ha priorizado la zona central, el lugar donde posiblemente se ubique la cámara funeraria.

Esta intervención da continuidad a la investigación realizada en 2011 en esta zona, que fue objeto de trabajos de prospección mediante radar de penetración terrestre. Esta es una técnica no invasiva que permitió conocer mejor las características del subsuelo sin necesidad de excavarlo.

Un saqueo intenso y antiguo

"Lo que estamos comprobando es que el saqueo fue muy intenso. Sin embargo, por el momento no aparecen materiales modernos asociados a esta alteración, por lo que una de las hipótesis que estamos evaluando es que podría tratarse de un episodio de saqueo antiguo", ha indicado el director de la intervención, Javier Chao.

Pese a todo, subrayan que la investigación no se limita a la arquitectura interna de la tumba, ya que la necrópolis de Xunqueiras/Pedreiras es un conjunto de monumentos "que deben entenderse dentro de un paisaje megalítico más amplio".

"Este túmulo no puede entenderse como un monumento aislado. Forma parte de una necrópolis y de un paisaje megalítico más amplio, con una relación visual muy directa con el Monte Galiñeiro (...). Nos interesa saber cómo se construyó, pero también comprender la elección de este lugar", ha añadido la catedrática del departamento de Prehistoria de la UVigo y miembro del equipo, Beatriz Comendador.