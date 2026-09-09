Un grupo de investigación de Vigo, premiado por su proyecto que trata de predecir el deterioro cognitivo

El Grupo Neurociencia Traslacional (NeuroSur) del IIS Galicia Sur, que desarrolla su trabajo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ha sido galardonado por la International Brain Research Organization (IBRO), en la categoría Travel Award. El premio reconoce y apoya a investigadores con una trayectoria prometedora.

Como explica el Instituto de Investigación Sanitaria en su comunicado, el premio fue recogido por uno de sus investigadores principales, Carlos Spuch. Cabe recordar que se ha entregado en el 29ª congreso K-Brain 2026, organizado por la Sociedad Coreana de Ciencias Cerebrales y Neuronales (KSBNS) entre los días 6 y 8 de septiembre en la ciudad de Daejon.

El grupo de investigación fue premiado por su trabajo en el proyecto SALVIA, que trata de predecir el deterioro cognitivo incluso antes de que aparezcan síntomas. Este avance tiene una aplicación directa en el caso del alzhéimer y en daños producidos por otras patologías como esquizofrenia, adicciones, depresiones o estrés crónico.

En concreto, la investigación desarrollada tuvo como objeto la identificación y el análisis de tres proteínas propias del cerebro presentes en la saliva y asociadas a este deterioro. Así, a través de una muestra no invasiva es posible detectar el deterioro cognitivo de forma temprana, aunque no se presenten síntomas.

La investigación se desarrolló a lo largo de más de cinco años. En el mes de diciembre de 2025, obtuvo la patente europea del empleo y análisis de estos tres marcadores de proteínas que se denominaron Firma SALVIA.

El proyecto contó con la participación del Servizo de Psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro, del Centro de Atención para Drogodependencias del Concello de Vigo y de la asociación de pacientes y familiares de pacientes con alzhéimer (AFAGA).