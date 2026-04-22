Vigo reeditará su noche blanca de los museos: Estas son las propuestas culturales en la ciudad

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Concello de Vigo, Carlos López Font, desgranó este miércoles la programación prevista para la próxima entrega de la "Noite branca" en la ciudad olívica.

La cita cultural se celebrará este año el 26 de junio y, para entonces, el Grupo de Gobierno ha seleccionado nueve propuestas. Así, el Museo Quiñones de León aglutinará cuatro de ellas: "Melodías que transforman realidades", "Visita a los jardines históricos del Quiñones", "Outras miradas" y "Garden Party no Pazo de Castrelos".

Por otro lado, el Museo Verbum también será enclave principal en este evento. Allí tendrá lugar la propuesta "Cartografía emocional de Vigo" y "Binomios fantásticos". En la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego se llevarán a cabo otras dos propuestas, una de ellas, bajo el título "Quen quere ser mago" y el programa se cierra en Casa das Artes, con "Chavellos nos museos".

Las actividades se desarrollarán de la mano de los museos Liste y Marco, y también por el propio Concello. "Será una tarde noche con horario entre las 20:00 horas y las 01:00 horas de la madrugada y las actividades estarán dirigidas a todas las edades y tipos de público", concluyó López Font.