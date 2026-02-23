Una persona tiene que ser evacuada en helicóptero tras ser atropellada en Rodeiro (Pontevedra)

El Hospital Clínico de Santiago ha tenido que movilizar este lunes un helicóptero para evacuar a una persona que había sido atropellada en el municipio pontevedrés de Rodeiro.

En concreto, el 112 Galicia tuvo constancia del suceso en torno a las 12:20 horas, cuando el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertó de un atropello en el lugar de Couso, en la parroquia de San Martiño de Esperelo.

De este modo, como recoge Europa Press, se informó a los bomberos del Deza, al GES de Lalín, a los agentes de la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.