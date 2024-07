Un familiar de la firma calcinada que produce envases a Melones el Abuelo: "Estamos mal"

El fuego se ha cebado con la empresa Rocaenva que fundó José Robles con mucho esfuerzo y sacrificio "hace casi sesenta años" en Las Torres de Cotillas. "Podemos estar hablando de millones de euros en pérdidas", se lamenta un familiar de los cuatro hijos del empresario y que en la actualidad, asumen el timón de esta firma dedicada a la compra, venta y reciclaje de palets, así como a producir envases para fruta como los conocidos Melones el Abuelo que se comercializan en supermercados de todo el país.

"Las llamas se nos echaban encima cuando estábamos sacando los camiones de la empresa", tal y como explica a EL ESPAÑOL esta persona, estrechamente vinculada a "la segunda generación" de propietarios de Rocaenva: una empresa familiar fundada en 1971 y que comenzó a arder este lunes por la tarde. La intensidad del fuego obligó a movilizar un amplio retén de bomberos que se ha batido el cobre con el fuego, hasta el mediodía de este martes, cuando el Consorcio de Extinción de Incendios lo ha declarado "controlado".

"La alarma saltó a las cinco de la tarde, cuando no había nadie en las naves porque la plantilla hace jornada intensiva en verano", según detalla este cónyuge de uno de los cuatro hijos del empresario fundador de la firma. "El foco debía estar en el patio donde tenemos apilados los palets para reciclarlos". Había acumulados una cifra sin determinar y comenzaron a arder como un ninot en las Fallas de Valencia porque Rocaenva trabaja con género de madera y plástico. "El material es muy inflamable".

La densa columna de humo del incendio era visible desde varios municipios de la Región de Murcia.

El 112 recibió sesenta llamadas de una tacada porque se generó una densa columna de humo procedente del Polígono los Llanos donde se levantan las instalaciones de la empresa y que era visible desde distintos puntos del término de Las Torres de Cotillas, incluso de localidades limítrofes, como Alguazas o la pedanía murciana de Javalí Nuevo.

"Un vecino intentó llegar al fuego con un extintor y mover los palets que ardían, pero no los pudo arrinconar por las llamas". De inmediato, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia movilizó 6 camiones autobomba que empezaron a sofocar el incendio. "Las llamas se propagaron a la nave de acabado donde se almacenan las piezas que se usan para hacer los envases de fruta".

El fuego ha calcinado parte de las instalaciones de Rocaenva en Las Torres de Cotillas.

Mientras los bomberos intentaban que el fuego no se propagara a las otras dos naves y a las oficinas, los familiares del fundador de la empresa sacaron los camiones que se ocupan del servicio de recogida, para que no terminasen calcinados. "Logramos salvar los tres camiones pequeños que tenemos y el mediano, pero no dio tiempo para más".

Las llamas provocaron el colapso de una de las naves pasadas las once de la noche del lunes, cuando todavía seguían trabajando 7 bomberos con 3 vehículos de extinción, administrando litros y litros de agua, para intentar sofocar el fuego. "Creemos que la causa del incendio pudo haber sido un cortocircuito o las altas temperaturas".

Prueba de ello es que la Agencia Estatal de Meterología emitió este lunes una alerta naranja, por fenómenos meteorológicos adversos, por temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en la Comarca de la Vega del Segura. "Estas temperaturas no las aguanta ninguna empresa que tenga materiales inflamables", tal y como reflexiona esta persona, vinculada a la segunda generación de esta empresa familiar, muy conocida en la Región de Murcia por sus seis décadas de trabajo.

Los bomberos trabajando durante la madrugada del martes en el incendio declarado en la empresa de palets de Las Torres de Cotillas.

"Los daños son incalculables ahora mismo". De momento, los palets almacenados en el patio y la nave de acabado presentan los mayores daños, pero todavía no se ha cuantificado el alcance de las llamas a las oficinas ni a la nave con la línea de litografiado o la nave donde se fabrican los envases y las cajas para fruta, insertándolos tacos y antes. "Estamos mal porque es una empresa que José Robles le dejó en herencia a sus cuatro hijos y han invertido mucho dinero para modernizarlo".

De hecho, la firma es uno de los miembros de la Asociación Nacional de Recicladores de Palés (ANREPA). "Desde 1971, Rocaenva lidera la fabricación de envases de madera. Especialistas en reciclaje de palets, nuestra historia se centra en la excelencia en embalajes sostenibles", tal y como su resalta su página web. "Tenemos clientes importantes, somos proveedores de almacenistas que trabajan para firmas conocidas como Melones el Abuelo".

Las labores de extinción todavía no han terminado porque aún quedan rescoldos y brasas, de forma que el alcance de los daños no se conocerá hasta que el fuego se dé por extinguido. "Los bomberos nos han dicho que necesitan una retroexcavadora", apunta. "El calor lo recalienta todo". Hay riesgo de nuevos conatos y no quieren más sustos en el Polígono los Llanos de Las Torres de Cotillas.