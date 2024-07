Ni Altea ni Denia: este es el bonito pueblo de España que protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad

Quedan aún cinco meses para la llegada de uno de los grandes eventos del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, Loterías y Apuestas del Estado ha dado comienzo ya a su campaña, con el inicio de la venta de los décimos y el lanzamiento de su campaña de publicidad de verano 'El mejor lugar del mundo'.

La campaña del verano 2024 trata de conmover al espectador, en la línea de los anuncios que realiza siempre Loterías y Apuestas del Estado. En este caso, el spot se centra en los sitios donde hemos pasado las vacaciones 'de siempre', las de costa o de interior con abuelos y padres, y que adquieren un significado muy especial.

En la campaña se cuentan varias pequeñas historias. Una de ellas la protagonizan las playas que no salen en las revistas o en las que no fondean yates lujosos, pero que nos recuerdan a nuestra infancia. También habla sobre ese pueblo que recuerda a tus vacaciones. En este sentido, el anuncio da todo el protagonismo a un pequeño municipio valenciano: Cullera.

Anuncio Lotería de Navidad 2024 - Campaña de verano

Cullera es un municipio de alrededor de 20.000 habitantes, situado a unos 40 kilómetros al sur de Valencia, en la comarca de la Ribera Baja, cerca del río Júcar y a orillas del mar Mediterráneo. Su ubicación estratégica le confiere una diversidad paisajística que incluye playas, montañas y zonas de huerta.

Esto es precisamente lo que atrae cada año a miles de turistas en verano. De hecho, el municipio valenciano es uno de los destinos turísticos nacionales más deseados entre los españoles para 2024. Solo el año pasado, recibió 234.342 visitantes, lo que supone un 17,4 % más que durante 2022, Instituto Nacional de Estadística (INE).

La plaza y las playas de Cullera

Cullera es un destino atractivo tanto por su patrimonio histórico como por su oferta turística y gastronómica, que lo convierte en un lugar ideal para visitar y disfrutar de la costa mediterránea, especialmente en verano. No obstante, es la familiaridad de sus calles y playas lo que colocan al pueblo como uno de los mejores lugares del mundo, según el anuncio de la Lotería de Navidad.

El spot destaca distintos puntos de Cullera. El primero de ellos es la plaza del pueblo, que reivindica su valor. "Soy una plaza de pueblo normalita. No soy la plaza de San Marcos, lo sé. No tengo una gran catedral gótica, ni vienen excursiones a verme, pero para ti soy la más importante del mundo", señala el anuncio.

Castilla Cullera. Comunidad Valenciana

Pese a no contar con grandes monumentos, la plaza es uno de los lugares más especiales de Cullera porque es "donde le sacaste a bailar hace 38 años y en la que cada verano echáis un pasodoble", dice la voz en off del anuncio.

Además de la plaza, Cullera cuenta en su patrimonio histórico con algunos bonitos monumentos como el castillo, una fortaleza construida en el siglo X durante la dominación musulmana, con vistas panorámicas de la ciudad y el mar. También la Iglesia de los Santos Juanes, de estilo gótico, que data del siglo XIII.

Playa de Cullera.

Pero uno de los mayores valores de Cullera es su costa. El municipio valenciano cuenta con varias playas, entre ellas, la Playa de San Antonio, la Playa del Racó y la Playa de la Escollera.

"Entre tú y yo, no soy una de esas playas que salen en las revistas", se escucha en el spot. "Sé que mi arena no es la más blanca, y que aquí no fondean yates lujosos, lo sé. Pero sé que para ti, soy mucho más importante que todo eso. Porque soy la playa a la que te traían tus padres y a la que ahora les traes tú", cuenta.

Aunque en ningún momento del anuncio se refieren al nombre del arenal que aparece en el anuncio, se trata de la playa Racó, de más de un kilómetro de largo y bordeada por un paseo marítimo con multitud de servicios. Entre ellos, chiringuitos, lugares que también se destacan en el spot.

El anuncio de la Lotería de Navidad también habla sobre el apartamento de la playa en el que miles de españoles pasan sus vacaciones de verano. "Soy el típico pisito de la playa. No estoy en primera línea. Tampoco tengo baño en suite. Y la cocina no es diáfana", señala. Pese a todo eso, recalca, el piso es "más importante que todo eso. Porque soy esos 40 metros cuadrados que desde hace 14 veranos te dan la vida", dice.