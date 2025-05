¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 14 de mayo? La lista completa del santoral

Matías es un nombre masculino de origen hebreo. Su significado quiere decir 'regalo o don de Dios'. Hoy, 17.176 personas en España celebran su santo gracias a San Matías, Apóstol.

Vivió durante el siglo I y fue, según narran los Hechos de los Apóstoles, designado Apóstol después de que Jesús muriera, como sustituto de Judas Iscariote tras su suicidio. Es el único que no fue designado por Jesús, quien ya había ascendido a los cielos.

Según cuenta el Nuevo Testamento, fue discípulo de Jesús desde el primer momento, acompañando a los doce apóstoles en la vida y el misterio de Dios. Aparece en la Historia de la Iglesia, escrita por Eusebio de Cesarea, como uno de los Setenta.

La suerte quiso que él fuese el elegido en detrimento de José Barsaba, quien finalmente no entró en el selecto grupo. Según la tradición, debía haber doce patriarcas para evangelizar a las doce tribus de Israel. Por ese motivo fue elegido para remplazar a Judas, a pesar de que tanto con la muerte de Santiago el Mayor como con la de Pablo de Tarso no se consideró ningún sustituto. Se considera, por lo tanto, que ellos dos no finalizaron su apostolado.

Tal y como encargó Santa Elena, sus restos fueron llevados a Tréveris, donde se venera su tumba. También se veneran sus reliquias en Roma, en Padua y en Lima. Es el patrón de los carniceros y de los arquitectos, y su fiesta se celebra de manera especial en Baleares y en Aragón durante el 24 de febrero.

Este y otros santos son celebrados durante el 14 de mayo:

- San Abrúnculo de Langres

- San Cartago de Lismore

- Santa Enedina de Cerdeña

- San Eremberto de Tolouse

- San Galo de Clermont

- San Isidoro de Quío

- Santa Justa de Cerdeña

- Santa María Mazzarello

- San Máximo de Asia

- San Miguel Garicoïts

- San Poncio de Cimiez