¿Hay puente el 12 de octubre de 2023 en Aragón? ¿Es festivo también el día 13?

El próximo 12 de octubre en España se celebra el Día de la Hispanidad o Fiesta Nacional de España, en el que tiene lugar el desfile militar de las Fuerzas Armadas en Madrid.

Se trata una de las festividades más significativas en España y es festivo nacional, de tal forma que las Comunidades Autónomas no pueden sustituir esta festividad por otras fechas. Sin embargo, en Aragón, al caer en jueves esta festividad, cabe la duda sobre si hay puente o si es festivo el 13 de octubre. Aquí te lo resolvemos.

¿Es festivo el 12 de octubre en Aragón?

Efectivamente, sí. Hay que tener en cuenta que se trata de la Fiesta Nacional de España es la denominación oficial que recibe el día nacional de España. Se celebra el 12 de octubre, desde 1892, y está regulado por la Ley 18/1987, de 7 de octubre,1 cuyo único artículo indica:

"Se declara Fiesta Nacional de España, a todos los efectos, el día 12 de octubre". En la exposición de motivos de la ley se explica:

"La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos."

En este sentido, al tratarse de una festivo a nivel nacional significa que las Comunidades Autónomas no pueden sustituir esta festividad por otras fechas.

¿Es festivo el 13 de octubre en Aragón?

El festivo nacional es el jueves 12 de octubre, sin embargo, no habrá puente. Esto quiere decir que el viernes 13 de octubre será día laborable en todo el país, a pesar de ser viernes y haber sido festivo el jueves.

En consecuencia, por lo general, solo disfrutarán de un puente aquellos que quieran (y tengan la disposibilidad) de tener libre el viernes 13 de octubre, de tal forma que juntan el festivo nacional con el fin de semana.

Sin embargo, cabe destacar que en Zaragoza desde el 7 de octubre hasta el 15 se celebran las Fiestas del Pilar 2023, en consecuencia, el 13 de octubre es festivo en algunas localidades entrando dentro de las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles para el año 2023. Concretamente es festivo en los siguientes municipios:

Fréscano. 13 de octubre. Virgen del Pilar.

13 de octubre. Virgen del Pilar. Litago. 13 de octubre

13 de octubre Maluenda. 13 de octubre. La Pilarica

13 de octubre. La Pilarica Monreal de Ariza. 13 de octubre.

Por otro lado, en Teruel también hay municipios que cuentan con festivo el 13 de octubre:

Castejón de Sos , 13 de octubre.

, 13 de octubre. Fraga , 13 de octubre y 14 de octubre.

, 13 de octubre y 14 de octubre. Torla , 13 de octubre.

, 13 de octubre. Torrijas, 13 de octubre.

Cuál es el origen del Día de la Hispanidad

Como ya muchos saben, el descubrimiento de América es la denominación que recibe el acontecimiento histórico acaecido el 12 de octubre de 1492, que consiste en la llegada a América de una expedición proveniente de la península ibérica dirigida por Cristóbal Colón y con mandato de los Reyes Católicos. En consecuencia, siempre se ha creído que el 12 de octubre de 1492 la expedición llegó a América y "descubrió" el nuevo continente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en tal fecha Colón seguía pensando que había llegado a las Indias, y no a América. De hecho, tuvieron que pasar meses para que se dieran cuenta de que habían llegado a un continente "nuevo" que no era conocido para ellos. En cualquier caso, probablemente esto no les convierte en "descubridores".

Además, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el 12 de octubre fuese considerado "el Día de la Hispanidad". De hecho, fue el 23 de septiembre de 1892, cuando la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena promulgó un Real Decreto en San Sebastián, a propuesta del presidente Antonio Cánovas del Castillo, el día que se declaraba fiesta nacional el 12 de octubre.

Fue a raíz de este momento cuando se le dio importancia a este momento y se decidió crear un día que conmemorase tal celebración. Sin embargo, este día se ha vuelto polémico debido a que también existe otra cara de la historia del descubrimiento. Recordemos que también se cometieron muchas injusticias sobre el pueblo nativo que allí existía cuando llegaron los "colonizadores", de tal forma que, para esa otra parte del mundo, puede que sea una celebración incorrecta.

Durante un tiempo la celebración del doce de octubre fue conocida como la "Fiesta de la Raza Española", a raíz de una propuesta en 1913 por Faustino Rodríguez-San Pedro desde la organización Unión Ibero-Americana. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no se trataba de una denominación correcta debería ser "Día de la Hispanidad", y a partir del 12 de octubre de 1935 ya se celebró como tal.

Qué simboliza el 12 de octubre

En consecuencia, el 12 de octubre se quedó como "Día de la Hispanidad", y según la ley este día significa lo siguiente: "La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

