Este pueblo de Cantabria tiene el árbol de Navidad más alto de Europa y un poblado navideño

Cantabria está repleta de lugares impresionantes para escaparse unos días, pero este puente de diciembre hay un lugar muy concreto en la geografía española y cántabra que seguro contará con la mayor parte de visitas.

Un pueblo que destaca por su estética pintoresca y su pasado medieval, pero también por haberse convertido esta Navidad de 2023 en el pueblo con el árbol de Navidad más grande de toda Europa. ¡Nada menos que 65 metros de altura!

Una decoración e iluminación navideña que ha traído gran expectación a esta zona ubicada a menos de media hora de Santander. Pero esto no es todo, y es que esta pequeña localidad también cuenta con otros muchos atractivos navideños como un Poblado Navideño, un maravilloso mercado o incluso una Casa de Papá Noel. Te contamos todas las sorpresas que te esperarán este mes de diciembre en uno de los pueblos más navideños de Cantabria.

El pueblo más navideño de Cantabria para visitar en diciembre

Por si aún no lo has adivinado, el pueblo cántabro al que esta vez queremos invitarte es el pueblo de Cartes. Una localidad que este mes de diciembre no ha dejado de llenar titulares por convertirse en el pueblo con el árbol de Navidad más alto de Europa y España. Un total de 65 metros de altura de árbol con 40 toneladas de peso y decorado con 24 mil metros de luces led.

Un logro que comenzó en este pueblo de 6.000 habitantes casi como una broma y que ha terminado por convertirles en el pueblo más navideño de Cantabria y España.

El encendido de luces tuvo lugar el pasado día 5 de diciembre y aprovechando ese inicio del puente de diciembre. Un encendido que atrajo a nada menos que 15 mil personas y que seguro seguirá atrayendo a numerosos visitantes lo que queda de diciembre y principios de enero.

Y es que, más allá de este impresionante árbol de Navidad, este pequeño pueblo ha apostado por ofrecer uno de los calendarios navideños más atractivos con todo tipo de actividades para pequeños y mayores.

Además del alumbrado, este pasado martes se abrían también las puertas del Poblado Navideño que han instalado en el Parque de las Huertas, así como también un Mercado de Navidad en el entorno del Ayuntamiento que los vecinos y visitantes podrán disfrutar hasta el 5 de enero.

Todo ello unido al paseo de los duendes de la Navidad que recorrerán el entorno del Camino Real este domingo 10 de diciembre o la apertura de La Casa de Papá Noel en el Torreón de Cartes (hasta el 22 de diciembre) y que se realizará el próximo lunes 11 de diciembre.

Belenes de cumbres, carteros navideños, festivales de Navidad, pasacalles navideño, actuaciones, orquestas, visita de los pajes reales, villancicos, talleres, exhibiciones... Todo esto y mucho más es lo que te espera esta Navidad en el pueblo de Cartes.

Cómo llegar a Cartes

Si te decides a ir en coche desde Santander el recorrido es de unos 32 km y no te llevará más de media hora, mientras que desde Torrelavega son menos de 4 km y unos 11 minutos de trayecto en coche.

En el caso de que prefieras utilizar el transporte público, desde el Instagram oficial de la localidad de Cartes han anunciado los horarios de autobuses disponibles desde Torrelavega con salidas cada hora de lunes a viernes desde las 7:40 hasta las 20:30 y también con horarios adaptados a sábados, domingos y festivos.

Otras de las actividades y atractivos que te esperan en Cartes

Si decides visitar Cartes para disfrutar de su encanto navideño, también te transportarás a la Edad Media en este pintoresco pueblo de Cantabria. Y es que, su única calle alberga antiguas casonas, escudos nobiliarios y balcones floridos que han perdurado a lo largo del tiempo. Cartes ha sido designado como Conjunto Histórico Artístico, y aún conserva una antigua calzada romana del siglo I, utilizada en su momento para transportar minerales hacia los puertos de Suances y Santander.

La localidad también destaca por su pasado ligado a los linajes de los condes de Castañeda y los marqueses de Aguilar. Puedes sumergirte en la historia paseando por El Camino Real, el corazón urbano de Cartes, donde encontrarás casonas bien conservadas con escudos y elementos de la época, como la casa del Capitán Don Miguel Velarde o la Casona de los Obregón del siglo XVII. Otros lugares de interés incluyen la Casona de Quijano Mier, la Casa de la Puente y la Casa de los Oviedo junto a la capilla de la Divina Pastora.

Pueblo medieval de Cartes.

Destacan también los torreones en el centro del pueblo, emblemáticos y testigos de luchas entre nobles, que servían como puente de comunicación y puerta para vigilar el Camino Real. La Iglesia de Santa María de Yermo, con predominio del estilo románico pero con una mezcla de estilos arquitectónicos, es otra parada imprescindible en este encantador pueblo cántabro.

