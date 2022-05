Horóscopo semanal del 2 al 8 de mayo: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 2, será un día en el cual es aconsejable que utilices la sinceridad en todo momento porque la mentira tiene las patas muy cortas y al final sale la verdad siempre a flote. El martes 3, será un día en el cual te darás cuenta de que estás huyendo de tus propios sentimientos. Necesitas enfrentarte a ellos en soledad, para poder sacar a la luz qué o quién los están causando, para liberarte de ellos definitivamente.

Tauro: El lunes 2, será un día en el cual deberías aprender a aprender a separar los sueños de la realidad. Es importante evitar caminar en tinieblas y profundizar en tu verdad y en tu vida en estos momentos. El martes 3, será un día en el cual te darás cuenta de que tu forma de ser sensual no te impide que te reconcilies con tu verdadera identidad. Solamente necesitas que exista armonía y amor a tú alrededor de una forma sana.

Géminis: El lunes 2, sentirás que es un momento especial para dirigir tu mirada hacia la ayuda que prestas a los demás. Es importante que te sientan cerca y que aprendan a volar solos sin necesitarte tanto. El martes 3, sentirás que tu principal misión en este día será transmitir y ser la persona que comunica lo que percibes y aprendes de todo lo que capta tu percepción. Es el tiempo de ser la persona que da el mensaje.

Cáncer: El lunes 2, es un día en el cual necesitas tener un contacto contigo en profundidad para poder sacar a la luz el propósito de tu vida y la misión de tu Alma. Esto es un trabajo interior que solo puedes realizarlo tú. El martes 3, es un día en el cual te darás cuenta de que tus emociones necesitan resguardarse y sentir mucha protección; porque con esta seguridad y confianza, podrás conservarla en ti y llevarla a los demás que la necesitan.

Leo: El lunes 2, estás en un día en el que sentirás que estás en un momento en el que tienes que alzar tu vuelo y utilizar tus fuerzas de una forma amable y generosa tanto contigo como con los demás. El martes 3, estás en un día álgido y preciso para sentirte con el orgullo de poder mostrar tu gran creatividad y a la vez tu dulzura y amabilidad a los demás. Tu papel hoy es el de ser condescendiente.

Virgo: El lunes 2, es un día para aprender a elegir por cual camino te decantas. Lo que tú creas y los valores espirituales que tú sigas son muy personales, y no necesitas dar cuentas de ello nada más que a ti. El martes 3, Es un día importante para cuidar de tus sentimientos y adentrarte en un mundo más allá de la realidad física en el cual podrás recibir mensajes alegóricos y muy importantes para ti.

Libra: El lunes 2, deberás salir del laberinto que no te deja representar tu propio papel porque has sido una persona absorbida por las ideas y por la marea que recorre todo tu alrededor. Busca en tu interior, ahí está la verdad oculta. El martes 3, deberás resolver un asunto importante en tu vida. Y es comprobar porqué buscas en la pareja a esa mitad que te falta y que ya tienes en tu interior. Es el tiempo de encontrarla y de sacarla a la luz.

Escorpio: El lunes 2, deberás dirigirte a tu interior y reconducir el estado anímico que no te permite lograr la felicidad que buscas ahora. No puedes forzar nada, cada momento y cada tiempo tiene su lugar en esta vida. El martes 3, te darás cuenta de que has llegado a un punto de tu vida en el cual te has quedado como si fueras una estatua, en la que no encuentras los sentimientos y la vida. Es el momento de conectar con tu Alma verdadera.

Sagitario: El lunes 2, será un día en el que deberás aprender que en tu interior posees la Verdad no solo para ti sino también para otras personas. Y que llegado el momento podrás comunicarla sin ninguna sombra de duda. El martes 3, será un día en el que te darás cuenta de que la búsqueda no termina nunca. Y que es necesario mucho tempo para encontrar quién y qué eres realmente.

Capricornio: El lunes 2, necesitas entender y asumir lo que significa el tiempo aquí en la tierra, que es lo que llamamos vida. Y equilibrarlo con el paso al más allá, que es otro estado diferente y eterno. El martes 3, necesitas liberarte de tu propio encarcelamiento y vivir la vida con plenitud y con la alegría que siempre existió dentro de ti. Es tiempo de equilibrar la actividad y el descanso y y disfrute.

Acuario: El lunes 2, deberías de dejar de buscar la seguridad para adentrarte en el cambio y en la vida, en general. Porque ya sabes que todo es energía, y esta solamente se transforma, aunque siempre exista. El martes 3, deberás aprender que te gusta viajar en soledad y labrar tu propio camino. Aunque interactúes con muchas personas, nadie llenará tu Alma como tu propia Esencia.

Piscis: El lunes 2, es el momento de perseguir tus sueños más elevados. Y de buscar tu verdadero Yo en tu interior. De esta forma no solamente te ayudarás a ti, sino también a los demás. El martes 3, aprenderás que dentro de ti tienes la sombra y la Luz. Y que depende de la forma de mirarte y de actuar puedes ser lo uno o lo otro. No es necesario que te juzgues, solamente observa.

