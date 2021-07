Horóscopo semanal del 5 al 11 de julio: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 5, es un día en el que estás iniciando acciones importantes que están marcando mayor estabilidad y serenidad a tu vida. Todo lo que comiences llevará la alegría y la expansión en todas las áreas que toques. Así que utiliza tu creatividad y tu paciencia. El martes 6, necesitas tranquilizar tu mente y tus ideas para poder sacar el mayor partido a tu mundo emocional y a las actividades que quieres poner en marcha durante este día. Tu ímpetu te ayudará a centrarte en bases estables y tranquilas, que no causen desbordamiento emocional. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes 5, deberás aprender a realizar tus acciones de una manera diferente. Y para ello nada mejor que terminar asuntos incompletos e inconexos de tu vida, que has dejado atrás pero que no has terminado de la manera correcta. Es importante iniciar, pero con bases firmes. El martes 6, es un día para adelantar mucho en tus proyectos personales; pero para ello deberás mantenerte en armonía y evitando las emociones fuera de lugar. Sentirás que hay actitudes del pasado que debes olvidar y dejar atrás para sentirte más a gusto contigo y con los demás. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes 5, es un día para que intentes organizar nuevos proyectos distintos que llenen tu vida de una manera plena. Esto significa que debes de soltar amarras y sentir que estás en otra etapa. Así que suelta todo lo que ya no te sirve para esta nueva época. El martes 6, es un tiempo especial en el que podrás aprovechar las experiencias del pasado que has podido trascender y que en estos momentos te ayudarán a solucionar asuntos de una manera más fácil. Y a la vez podrás organizar proyectos con tus grandes habilidades. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes 5, será un día para intentar dar forma a tus nuevas ideas de una manera diferente y más práctica. Tu agilidad en tus acciones personales y profesionales te ayudarán a marcar las pautas de una manera dinámica y muy amena que te ayudará a realizar todo de una forma más eficaz. El martes 6, es un día en el cual deberás tratar tus nuevas metas de una manera tranquila y sin presionar las expectativas. Es importante que fluyas en tus acciones y de esta manera tu trabajo se verá desde cualquier lugar porque brillarás de una manera increíble a los ojos de los demás. Seguir leyendo...

Leo: El lunes 5, es un día en el cual podrás ser una persona más estable y pragmática. Y podrás unir tu talento y tus dotes creativas, de tal manera que no sabrás dónde demostrar tu potencial, ya que tendrás muchos frentes abiertos en los cuales podrás utilizar tu valía. El martes 6, en este día para realizar tus asuntos de una manera pausada y con lucidez mental. Te darás cuenta de que tus aptitudes serán muy destacadas y que podrás solucionar los temas de una forma más sencilla. Si necesitas adaptarte, podrás hacerlo de forma más sencilla. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes 5, será un día en el cual es importante que te marques unos principios que indiquen a los demás tus principios para que sepan a qué atenerse. Tú tienes un plan preconcebido y es importante que te ciñas a él, pero además que esté de acuerdo con tu escala de valores. El martes 6, estás ante un momento muy importante porque tus ideas serán muy intuitivas; evita que las emociones se desborden y para ello haz caso a tu voz interior, porque ella te guiará y te dará soluciones mágicas a algunos temas importantes que están relacionados con tus inversiones. Seguir leyendo...

Libra: El lunes 5, podrás ocuparte de activar las conversaciones precisas que necesitas para solucionar ciertos temas que son urgentes e importantes. Pero para ello, deberás poner tu corazón y una gran paciencia en la forma de llevar a cabo tus acciones y de atender a los demás. El martes 6, estás en un momento en el cual deberás ajustar tus potenciales a la forma en la que ahora la vida sucede a tu alrededor. Y para ello equilibra tus emociones y la forma de interactuar con los demás. Es importante que te pongas en el lugar de los demás. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes 5, es un día en el cual tendrás una gran motivación que te impele a ayudar a otras personas y a que el ambiente a tu alrededor sea alegre y distendido. Esto lo puedes lograr si aprendes a combinar la forma de atender a los demás y de aprender a escuchar lo que su corazón te va indicando. El martes 6, es un día en el cual podrás aprovechar tu gran deseo de estar cerca de los demás y a la vez utilizar lo que tu corazón te está indicando para poder ayudar a otras personas cercanas que necesita de tu apoyo y cariño. Todo será más efectivo si te pones en el lugar de los demás. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes 5, será un día en el que sentirás muchos deseos de evasión y de sentirte libre y en lugares agradables. Esto será un punto de partida en tu vida, no solamente personal sino también de pareja. Es importante que tu forma de ser cariñosa sea lo más demostrativa posible. El martes 6, es un día increíble para sentirte con una gran cercanía hacia las personas afines y aquellas con las que te cruzas más a menudo. Sentirás que tu alegría podrá hacer maravillas en los corazones de muchas personas que necesitan de ese calor humano que desprendes. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes 5, es un tiempo para aprovechar tu gran moderación y tu manera tranquila y amorosa de realizar tus acciones. Esto te ayudará a sentir mayor alegría y bienestar en las acciones que inicies con personas conocidas y cercanas con las que te sientes a gusto. El martes 6, tu alegría y tus ganas de dar tu cariño de una forma desinteresada te ayudarán a sentir mayor comodidad, en el lugar en el que estés. Y todo ello te ayudará a conseguir que el ambiente de tu entorno sea estable, principalmente el familiar. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes 5, será un día en el que deberías aprovechar tus grandes ideas; esas que mantienes reposadas y que sacas a la luz de vez en cuando. Y además contarás con un estilo de vida muy alegre y distendido en el cual incluirás a las personas queridas para disfrutar al máximo de todo ello. El martes 6, es muy importante que consigas consensos con personas querida y familiares cercanos. El ambiente deberá ser armónico para evitar malentendidos. Y las interacciones deberán de ser agradables y afectuosas en todo momento para conseguir los fines deseados. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes 5, podrás acometer tus desafíos de una manera estable y calmada, lo que te ayudará a que tu gran pragmatismo inunde las ideas geniales que surgirán a lo largo del día. Podrás compartir todo ese cariño de una manera muy afectuosa y con gran ánimo. El martes 6, es un día para aprovechar tu lucidez mental y tu gran genialidad para poder utilizarla en tus acciones personales y en el trabajo. Deberás evitar controversias y “malos rollos” que solamente llevan a situaciones contradictorias que no ayudan a solucionar lo que pretendéis. Seguir leyendo...