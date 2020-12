Horóscopo de hoy, miércoles 23 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 23 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy es un día muy favorable para utilizar tu gran caudal energético de una manera constructiva y además beneficiosa. Tendrás que aprender a sobrellevar las pequeñas frustraciones que pudieran surgir. Y si ves que te cuesta mucho, tendrás que canalizar toda esa vitalidad de una manera distinta; por ejemplo, a través del ejercicio físico, el yoga y/o la relajación.

Amor: Tendrás que aprender a manejar tu creatividad y tu gran fuerza vital. La manera de comunicarte será muy importante. Y deberás tener en cuenta tanto el lenguaje verbal como el no verbal.

Trabajo: Será un día en el que tu paciencia te servirá para que puedas llegar a lo más alto; y para demostrar todas las cualidades que posees, y que muchas personas todavía no conocen.

Cambios: Deberás tener en cuenta que tendrás un gran despliegue de gastos, a los que tendrás que hacer frente. Así que organiza con calma todo lo que está relacionado con las finanzas. Más información...

TAURO

Hoy tu aspecto será atractivo y armonioso y eso te granjeará el acercamiento de tus amistades; y tu forma de estar será mucho más tranquila y sencilla. Estarás con mayor motivación que nunca, y eso te ayudara a qué tu fuerza de voluntad te anime a realizar acciones que en otros momentos no te atreverías. Pero ahora ha llegado el momento.

Amor: Hoy podrás tener un mayor acercamiento con las personas allegadas y/o con la pareja. Y todo estará propiciado por una forma de comunicación muy agradable y que llega al corazón.

Trabajo: Hoy destacarás en tus dotes expresivas lo que te ayudará mucho a que tus relaciones con todos los demás sean afortunadas y tranquilas. Y esto redundará en beneficio tuyo.

Cambios: Es un día En el cual deberás prestar mucha atención a tu personalidad, y a los cambios que puedes realizar para tu mejoramiento. Esto te ayudará a que todo sea más fluido de ahora en adelante. Más información...

GÉMINIS

Hoy, contarás con una gran habilidad para encontrar respuestas que solucionen ciertos asuntos que parecen un tanto intrincados. Pero es que tu rapidez mental y tu gran intuición te llevarán hacia la respuesta o el lugar preciso en el que tienes que estar. Sentirás que eres el centro de todo lo demás. Y que acuden a ti para buscar soluciones.

Amor: Tú optimismo y alegría lograrán que atraigas a los demás. Y eso será muy agradable porque contarás con su simpatía y sus favores; especialmente de las personas a las que quieres

Trabajo: Tú profundidad y la gran visión que tendrás, pero todo lo que te rodea te ayudarán a sacar las mejores conclusiones y a aprovechar tus mejores cualidades de la forma más oportuna.

Cambios: Tendrás que ocuparte de ciertos asuntos qué tendrían que estar ya resueltos; pero que por H o por B, aún están esperando su solución. Así que aprovecha este momento y termínalos. Más información...

CÁNCER

Hoy tú forma de ser será suave y armoniosa, y será clave porque te ayudará en muchos aspectos de los temas que hoy tengas que tratar. Tu actividad aumentará y eso será muy favorable para todos tus acuerdos y lo que necesites realizar en este día. Tu gran reto será conseguir que tus iniciativas tomen la forma precisa para que las comiences en breve.

Amor: Necesitas disfrutar de la vida. Pero sabes que conlleva mucha atención, para evitar equivocaciones, que den al traste con todo lo que te proponías. Así que calma y paciencia.

Trabajo: Necesitas aprender a canalizar tu gran dinamismo de la forma adecuada. Te darás cuenta de que cuando madures todo será más sencillo. Y hoy es un día para dar el salto.

Cambios: Los proyectos que tengas en mente deberán ser programadas con mucha antelación, y con paciencia. Ya que lo importante no es la cantidad sino la calidad. Más información...

LEO

Hoy, contarás con un gran dinamismo que además te ayudará a armonizarte con el ambiente y con la gran energía de fuego que te rodea. todos lo que realices estará activado, y será más fácil que el resultado sea positivo. Así que podrás aprovechar para realizar todas esas acciones qué necesitan más esfuerzo o más energía por tu parte para llevarlas a cabo.

Amor: Hoy notarás que tu esfuerzo para profundizar en la relación será positivo. Porque a la vez realizarás un ejercicio para poder sentiros más unidos, aunque tengáis la libertad que cada uno necesita.

Trabajo: Estás en un día en el cual podrás llegar a acuerdos de importancia, porque ha llegado el momento para dar el “Do de pecho”, y aprovechar la ocasión precisa para que todo resulte positivo.

Cambios: Es el momento de aumentar tus contactos y/o de conectar con amistades que engrandezcan tu vida social y que te hagan sentir especial, cuando estás con ellas. Más información...

VIRGO

Hoy podrás utilizar tu gran capacidad de ser una persona agradable y que podrá convencer a los demás de todo lo que se mueva por tu mente, y quieras poner en práctica. Eso es muy loable, ya que te costará poco esfuerzo conseguir la ayuda o la compañía de otras personas en tus proyectos y en tu vida. Disfruta de todo ello y de las sorpresas.

Amor: Tú gran dedicación y la fortuna que tendrás a lo largo de este día te hará sentir más unión a las personas queridas. Y esto te hará muy feliz. Disfruta de su compañía y de su cariño.

Trabajo: Hoy tu fortaleza mental y tu capacidad inmejorable al comunicarte serán de gran ayuda, en este día. Así que organiza con calma todo lo que tengas que realizar. Y disfruta, además, de ello.

Cambios: Es un día importante para conseguir renovar tus hábitos obsoletos. Y así iniciarás otra senda más positiva y mucho más dinámica en tu vida, lo que te ayudará mucho más. Más información...

LIBRA

Hoy tendrás una gran armonía, y además tu juicio será equilibrado y estará preparado para ayudar a otras personas que necesitan consejos y apoyo. Te sentirás con mucho agradecimiento porque no solamente te servirá para ayudarte a ti, sino que también lo conseguirás con muchas más. Así que aprovecha esta clarividencia que te acompañará y que será tan positiva.

Amor: Tu facultad de brillar por tu forma llamativa de ser, te ayudará a que tus relaciones sean agradables y mucho más tranquilas y naturales que otros días. Será una maravilla.

Trabajo: Podrás utilizar una gran habilidad en este día, y es la forma de expresarte, que será capaz de convencer a los demás de que lo que les dices es inmejorable.

Cambios: Lo más importante será la regeneración y la renovación que realices en ti. Y que además servirá para iniciar una nueva etapa en tu vida; que será más alegre y positiva. Más información...

ESCORPIO

Hoy tendrás que dejar de lado tus tensiones emocionales, y ocuparte solamente de la parte más benéfica de tu carácter. Así que profundiza en los demás. Y así conseguirás saber que patrones seguir y como llevar adelante tus asuntos. Ya que tu gran precisión te dará las pautas principales a seguir y esto te ayudará a saber que debes hacer.

Amor: Utiliza tu intensidad y la precisión que tienes para dar tu cariño, en el momento adecuado, y de la forma precisa. Tu gran carisma, siempre será una gran ayuda para ello.

Trabajo: Déjate llevar por tu vitalidad y por tu manera de destacar ante los demás. Y de esta forma llegarás hasta donde tú quieras en cuestiones profesionales y relacionadas con el trabajo.

Cambios: Es preciso que soluci0nes algún malentendido con personas cercanas, y/o de tu entorno con las que tienes tratos habituales. Hazlo pronto y así no habrás más rigideces. Más información...

SAGITARIO

Podrás dar una vuelta de rosca a tus andanzas y también a tus prioridades. Por ello es aconsejable que utilices tu gran corazón y la bondad que hay en ti, para poder hacer frente a muchas cuestiones que hoy tendrás que dirimir. Si actúas con optimismo, todo será muy favorable. Así que aprovecha el buen ambiente y disfruta de todo.

Amor: Hoy notarás que tu carisma personal te ayudará a sentir mayor confianza en tus relaciones y en todos los contactos que mantengas en este día. Así que disfruta de todo lo que puedas.

Trabajo: Tienes hoy una gran originalidad que innovará tus ideas y las de los demás. Lo que te ayudará a saber moverte en todas las esferas que frecuentes, y que te ayudarán a conseguir lo que pretendes.

Cambios: Lo más importante será que puedas sentirte cerca de otras personas que están atravesando por dificultades en sus vidas. De esta manera no solamente las ayudarás; sino que también lo harás contigo. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy tendrás deseos de que los demás te admiren. Pero si lo persigues con demasiado ahínco será contraproducente. Por eso mismo, tendrás que dejar todo en manos del universo, y dejar que todo fluya como un río que va hacia la mar. Cuando menos lo esperes, te llegará la gran sorpresa y te sentirás con mucha dicha.

Amor: Hoy es un día para dar tu cariño; pero para no olvidar que también necesitas sentir el calor de los tuyos. Es un “Toma y daca”. Así que disfruta de este día especial.

Trabajo: Si realizas todo con armonía y una buena disposición, todo será muy positivo, y no sabrás que has hecho; pero verás que has acertado de pleno. Son las sorpresas de la vida.

Cambios: Es importante que te diviertas y que aprendas a reír y a disfrutar de todo lo que tienes a tu disposición en la vida. También de tus seres queridos y de todo lo que has conseguido. Más información...

ACUARIO

Hoy tendrás grandes capacidades de liderazgo, pero deberás estudiar bien cada iniciativa para ver si tienes la seguridad de que todo va a salir como tú has previsto. Porque hace falta tener una seguridad muy alta para lanzarte a ello. Es un momento en el que quieres romper con antiguas costumbres que no te sirven ahora en estos momentos.

Amor: Hoy es el momento de aclarar situaciones complejas que habéis atravesado. Es preciso que lo habléis con calma y que el cariño rodee el ambiente para que todo sea favorable.

Trabajo: Lo más importante será que consigas la renovación en la manera de llevar a cabo todos los temas relacionados con la profesión. Y así conseguirás un giro que te servirá para que todo sea más favorable.

Cambios: Deberás utilizar tu máxima generosidad y altruismo con las personas cercanas y con la familia. Así intenta que tu expresión sea amable y cariñosa, y así el ambiente será muy armónico. Más información...

PISCIS

Hoy tu sentimiento interno será de introspección y de mucha sensibilidad; lo que te ayudará en la forma en la que lograrás percibir los mensajes que vienen de tu interior, y con los cuales advertirás, cuál es el mejor camino para tomar en cada momento. Por otro lado, conectaras con los demás con una gran expresión dinámico y vital.

Amor: Hoy te mostrarás como una persona muy agradable y cariñosa. Y verás como a partir de tus afectos, el ambiente cambiará y será muy ameno y distendido. Así que disfruta.

Trabajo: Hoy tu aire amigable y tu gran optimismo serán la clave para que todo lo que organices resulte fructífero y muy agradable. Tanto para ti, como para los demás que te rodean.

Cambios: Es un día para notar una gran motivación en tus tareas, y para sentirte alegre y feliz. Y especialmente conversarás con tus amistades y personas cercanas; ya que necesitas comunicarles noticias positivas. Más información...