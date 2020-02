Horóscopo del jueves 27 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy necesitas acción, pasión y diversiones extremas que te den vida y que te hagan sentir que la vida es distinta cada día y que tiene numerosas variantes para ti. Te gustaría tener una aventura romántica en la que el tiempo sea eterno y te sientas muy a gusto. O también te encantaría cambiar de ambiente y de rutina y disfrutar de todo de una manera muy vivaz y alegre. Ampliar información...

Tauro: Hoy necesitas llevar la acción y el cariño a tu vida familiar. Es como si necesitaras que todo lo que has estado sintiendo a través de tu vida, se concentrara en un punto, en el que sabes aprovechar el momento y dar a los demás todo aquello que te gusta recibir. Esto será el primer paso para que todo tu destino cambie positivamente. Ampliar información...

Géminis: Hoy pondrás mucho énfasis en tu forma de presentarte y de contactar con los demás. Será un día redondo en cuanto a tu forma de comunicar y de expresarte; lo que te ayudará enormemente a poder decir lo que sientes de una manera tan limpia y sincera que todos tus oyentes se darán cuenta y les ayudará a motivarse de una manera especial. Ampliar información...

Cáncer: Deberás afrontar los temas de trabajo y de salud, de una forma sabia y principalmente si ellos conllevan cambios en la economía. Se trata de poner en un papel todo lo que pueda resultar un gasto, pero que a la vez sea positivo efectuar, y así valorarás que es lo que decides hacer, si vas por un camino o por el otro. Pero lo importante es que sigas adelante y que no te paralices. Ampliar información...

Leo: Te sentirás con mucho vigor y mucho entusiasmo que te ayudarán enormemente en tus creaciones e ideas geniales que se relacionen con tu mundo profesional y también con tu parte más romántica. Ha llegado el momento de dar pié a cambios en estas esferas y de aprovechar tu aire innovador para sentirte con mayor motivación y repartir más alegrías. Ampliar información...

Virgo: Podrás proyectar toda tu energía creativa en el hogar y en temas familiares. Será un día salpicado de ideas y de novedades en tu entorno, para cambiarlo y aligerarlo de objetos que no sirve y que están ocupando lugar. También podrás dar otro aire al trato familiar, que te sorprenderá tanto a ti como a todos los que conviven contigo. Ampliar información...

Libra: Tienes que tener mucha precaución y no bajar la guardia en todo lo que tenga relación con tu forma de comunicarte y de expresarte, ya que podrías dar un patinazo, no irresoluble, pero sí que conlleve tener que dar vueltas a tus palabras durante una parte del día. Así que atención a lo que dices, para ahorrarte perder el tiempo en explicaciones varias, de todo lo que has podido decir, sin querer. Ampliar información...

Escorpio: Es un día en el que tendrás la suerte de tu lado en todo lo que se refiera a tus relaciones sociales y al contacto con nuevas personas en tu vida. También, por otro lado podrás realizar tu trabajo de forma más fluida y más sencilla, gracias a todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida y que ahora, por fin, te está siendo de gran ayuda. Ampliar información...

Sagitario: Utiliza tu saber de forma entusiasta y prudente, como eres tú, cuando planeas algo importante. Ya verás como todo funciona a las”Mil maravillas”, cuando logres consolidar tus planes y la manera de llevarlo a cabo. Todo lo que imagines que puedes conseguir será lo que alcance tu imaginación y tu vitalidad. Si te animas positivamente, el universo te dará alas para conseguir lo que quieras. Ampliar información...

Capricornio: El valor que le des a tu propia capacidad, es que el que ya conoces y que guardas en tu interior. No hace falta que lo pregones y que lo comuniques en voz alta; ya que los demás lo percibirán sutilmente en tu comportamiento y en todo lo que emprendas con ellos. Y principalmente en la forma que tienes de realizar todo lo que haces. Ampliar información...

Acuario: Tu brillo personal destacará hoy, especialmente, en los acuerdos y conversaciones que mantengas con posibles amistades y socios de algo complejo que estás planteando en tu vida. Es un día en el cual tienes la suficiente perspicacia para saber explicar a los demás qué es lo que quieres organizar y porqué cuentas con el apoyo de ellos. Ampliar información...

Piscis: Tu optimismo y jovialidad deberán ser usados con esmero en la forma de tratar a las personas que confían en ti. Ya que necesitan en estos momentos de apoyo y de consejo a sus preocupaciones. Busca hoy algún ratito libre en el que tendrás que dedicarlo a esa persona que lleva días pidiendo tu atención. Después te alegrarás de haberlo realizado. Ampliar información...