Horóscopo del lunes 2 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tendrás que coordinar el físico y tu intelecto para conseguir dar forma a lo que pretendes. Lo bueno es que cuentas con cautela y cuidado al realizar todo lo que te beneficia. Necesitas sentir que realizas todo a tus anchas y que tienes libertad de movimiento. Cuida las desavenencias con la pareja y personas cercanas, para evitar tener después que dar explicaciones. Ampliar información.

Tauro: Hoy cuentas con mucho apoyo en cuestiones prácticas y artísticas. Pero tu sensibilidad te impide ver con ojos realistas todo lo que sucede a tu alrededor. Deberías percibir todo con un prisma más intuitivo y de percepción, y no bajar a la arena de la emoción en todo lo que realizas. Tu gran imaginación te ayudará en tus dotes creativas. Ampliar información.

Géminis: Cuentas con mucho apoyo en todo lo que realices hoy. Lo que significa que tus esfuerzos rendirán muchos frutos, porque tienes la previsión, profundidad y la brillantez en tus acciones, lo que te ayudará muchísimo; especialmente en el área de los proyectos y de las metas, que están de enhorabuena y que serán tú centro durante todo el día. Ampliar información.

Cáncer: Sentirás hoy que tus desafíos te impiden tratar con calma los asuntos de pareja, lo que te llena de cargas, ya que a cada paso que das, retrocedes dos. Tienes que liberarte de imposiciones y sentirte más libre para poder disfrutar de todo lo que hagas. Tu generosidad estará en entredicho ya que depende de cómo te comportes para recibir lo que pretendes. Ampliar información.

Leo: Tienes que aprender a definir tus prioridades para saber hacia dónde vas y que quieres en realidad. Es importante que sepas que cuentas con un gran bagaje intelectual y de experiencia que te ayudan en todo; pero también debes saber que tu punto débil está situado hoy en la forma de relacionarte con los demás y en cómo estableces tus diálogos. Ampliar información.

Virgo: Hoy necesitas usar tu ágil mente y tu prudencia en todo lo que realices, para conseguir lo que tienes planeado. Lo principal con lo que cuentas, es con tu propia valoración, lo que te dará el impulso necesario para poder realizar obras magníficas. Otros apoyos son principalmente, una gran responsabilidad y una pasión muy fuerte en todo lo que haces. Ampliar información.

Libra: Tendrás hoy una marcada sensibilidad en asuntos familiares en los que existan muchas emociones de por medio. Tienes mucha apreciación artística y tu gran originalidad fomentará la creación de obras increíbles. Necesitas mucho cariño y comprensión porque a veces tus iniciativas están frenadas, y no se desarrollan como habías imaginado. Ampliar información.

Escorpio: Hoy tendrás que tener mucho cuidado en tus relaciones con los demás ya que tus vínculos emocionales estarán muy marcados. Te basas en lo que ya conoces y en lo que tienes seguridad porque ya lo has realizado, lo que te da la seguridad de no equivocarte. Además cuentas con una capacidad de simpatía y apreciación por todo lo bello que te rodea. Ampliar información.

Sagitario: Hoy necesitas lograr un punto intermedio entre tus ocupaciones y el hogar, porque así tus dotes de simpatía y generosidad resaltarán y te harán sentir mucho optimismo. Notarás que tienes muchas habilidades intelectuales y mucha madurez en todo lo que realices. Aprovecha el tiempo libre para distenderte y para divertirte “A tope”. Ampliar información.

Capricornio: Sentirás hoy un fuerte vínculo con el pasado, lo que te ayudará a poder contrarrestar actitudes que no son las correctas o a corregir situaciones en las que no has adoptado una actitud acorde con la situación. Un familiar de confianza te ayudará en un asunto importante o te apoyará en un tema en el que necesitas consejo y cercanía. Ampliar información.

Acuario: Hoy cuentas con mucha vitalidad y mucho brillo personal. Tu fortuna viene de las amistades y de las personas que conocerás durante este día; lo que te servirá para poner en claro situaciones un poco inestables que crees que te están pasando en la profesión. Para ti es un gran desafío, pero con su ayuda lo verás todo cristalino como el agua. Ampliar información.

Piscis: Es importante que hoy aprendas a ponerte en el lugar de los demás y que veas la belleza oculta detrás de la máscara superficial de cada persona. Es importante descubrir que todos tienen una verdadera naturaleza más sutil y con un fondo mucho más bondadoso de lo que siempre has creído. Con confianza y la fortuna que hoy tienes tu economía mejorará. Ampliar información.