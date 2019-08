Horóscopo semanal Géminis: amor, dinero y trabajo del 2 al 8 de septiembre

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): Hoy, 2 lunes, tus acciones darán los frutos deseados y los apoyos te ayudarán a dar de ti lo mejor y a brillar; especialmente en tus nuevos proyectos Parecerá que todo gira sobre ti.

El martes 3, proyecta hacia dónde quieres ir de una forma sosegada. Tu intuición te ayudará a descubrir el camino correcto. Tu comunicación es activa y tendrás dotes artísticas. El día 4 necesitas desconectar y tomar tierra porque tu mente gira a toda velocidad y no te da tiempo a tamizar todo. No te líes en lo que no es importante y respira con calma así podrás “Parar la vida” y disfrutar de ella.

El jueves 5, relájate y sigue tus intuiciones, para dar con las respuestas. Tus temas profesionales serán afortunados si actúas con generosidad. Tus metas saldrán adelante si te pones de acuerdo en lo persigues. El viernes día 6, analiza y racionaliza tus emociones para avanzar en la vida y entender porqué actúas así. Necesitas profundidad y madurez en tus reacciones. No saltes de un tema a otro y sé más perdurable en tus gustos. Y el fin de semana, el sábado es importante basarte en tu sabiduría interior y el domingo podrás hacer valer tus derechos y dar a conocer un talento escondido tuyo.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Géminis. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.