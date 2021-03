El Centro Inglés de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Tipo: Privado, laico, mixto y plurilingüe.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Currilum Español con ampliación internacional propia, International Curriculum, reconocida por Cambridge Assesstment en la etapa de Primaria y por el British Council en Infantil.

Alumnos: 741

Profesores: 81

El Centro Inglés de El Puerto de Santa María promueve un sistema educativo holístico y una educación integral, desde los 2 a los 18 años, con excelentes resultados. Ofrece un proyecto educativo en continuo desarrollo, bajo el lema 'always looking to the future (siempre mirando al futuro, en inglés), que despierta la creatividad, la iniciativa, el desarrollo del alumno y el espíritu crítico. Se basa en el aprendizaje significativo e interdisciplinar, en la concepción teórico-práctica, la innovación, la internacionalización y la conciencia social.

El extenso currículum académico, con carácter internacional, se complementa con un programa de acción tutorial ECI en el cual se desarrollan habilidades y destrezas blandas a nivel aptitudinal y actitudinal del alumno. Aplican metodologías constructivistas y activas que permiten el desarrollo del alumno, la atención a la diversidad, la adquisición de competencias, la investigación y la generación de proyectos.

Unidos a ellas, los recursos tecnológicos de última generación y el rediseño de espacios como lugares flexibles actúan como facilitadores del aprendizaje, ya que proporcionan la motivación y la participación activa necesarias para realizar sus tareas.

Educan alumnos para ser ciudadanos globales, quienes entiendan el mundo, lo respetan, lo cuidan y lo defienden, pudiendo superar barreras de cualquier tipo, cultural, social o lingüística, siendo fieles al lifelong love of learning.