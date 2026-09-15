El superperiodista que serás con la ayuda de la IA: lo que el Máster de EL ESPAÑOL hará por ti en unos meses

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Las claves Generado con IA El 82% de los periodistas ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en su trabajo diario, según el informe State of Journalism 2026. El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL junto a la Universidad Camilo José Cela apuesta por combinar el instinto periodístico con habilidades técnicas como el manejo de datos, prompts y verificación multimedia. La inteligencia artificial automatiza tareas, pero no puede sustituir la intuición, el juicio crítico ni la ética del periodista, aspectos que siguen siendo fundamentales. El Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo del máster simula situaciones reales de redacción para que los alumnos aprendan a decidir qué delegar en la IA y qué requiere criterio humano.

Cada cierto tiempo el oficio de los que nos dedicamos a narrar la actualidad se somete al mismo ritual: preguntarse qué significa ser periodista cuando el canal y las herramientas que tenemos para hacerlo cambian de naturaleza.

Ocurrió primero con el teletipo, luego con internet, con las redes sociales, y ocurre ahora, con más urgencia que nunca, con la inteligencia artificial generativa. La pregunta no es nueva, pero sí lo es la velocidad a la que hay que responderla, porque el margen entre adaptarse y quedar fuera de juego se ha reducido a meses, no a años.

El 82% de los periodistas ya utiliza al menos una herramienta de inteligencia artificial en su trabajo diario, según el informe State of Journalism 2026 de MuckRack, una cifra que hace tres años habría sonado a ciencia ficción de redacción y que hoy es simple estadística de recursos humanos.

Ese salto no ha resuelto la pregunta de fondo, la ha complicado. Porque si la máquina transcribe, resume, traduce, detecta patrones y genera guiones en segundos, ¿qué le queda exactamente al periodista?

La respuesta no pasa por una lista de tareas que sobreviven por descarte, sino un perfil profesional distinto, que combina cualidades que llevan un siglo definiendo el oficio con destrezas técnicas que hace cinco años no figuraban en ningún plan de estudios. Ahora sí que conforman una parte fundamental de ellos, en particular del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL.

A ese cruce lo llamamos aquí, sin ánimo de acuñar otro anglicismo innecesario, el retrato robot del periodista aumentado.

1. Lo que la máquina no toca: el olfato del redactor

Hay una cualidad que ningún modelo de lenguaje ha logrado replicar, y no es la escritura, que es precisamente donde más ruido mediático genera la inteligencia artificial.

Es la desconfianza metódica ante lo que parece obvio. La IA puede resumir un informe de 40 páginas en tres párrafos, pero no puede decidir que ese resumen esconde una omisión interesada, ni intuir que la ausencia de una cifra en un comunicado de prensa es, en sí misma, la noticia. Ese instinto -el que lleva a un reportero a preguntar por lo que no está en la nota de prensa- sigue siendo terreno exclusivamente humano, y todo apunta a que lo seguirá siendo durante bastante tiempo.

Y es que la inteligencia artificial no puede comprobar una fuente en tiempo real, dudar de una información, aportar un enfoque interpretativo o hablar con personas que aporten distintas perspectivas. Son, literalmente, las cuatro patas de cualquier trabajo de investigación serio, y ninguna de ellas depende de la potencia de cálculo de un servidor.

Una de las clases de inteligencia artificial del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL - UCJC. Cristina Villarino

A esa desconfianza hay que sumarle la escucha activa, que no es una competencia de manual de recursos humanos sino la base de cualquier entrevista que valga la pena. Una máquina puede generar preguntas de entrevista razonablemente inteligentes a partir de un perfil público, pero no puede detectar el silencio incómodo que sigue a una pregunta bien colocada, ni improvisar la repregunta que surge de haber escuchado -de verdad escuchado- lo que el entrevistado acaba de decir entre líneas.

El marco EPOCH del MIT Sloan, que analizó 19.000 tareas en 950 tipos de empleo, sitúa precisamente ahí las cinco categorías de habilidades que la inteligencia artificial no logra replicar: empatía e inteligencia emocional, presencia y conexión interpersonal, juicio crítico, creatividad y capacidad de liderazgo. No es casualidad que esas cinco categorías coincidan, casi palabra por palabra, con la definición clásica de un buen reportero.

2. La calle sigue siendo el territorio que ningún algoritmo pisa

Ninguna de las herramientas mencionadas en este reportaje sabe lo que se siente al esperar tres horas en un pasillo de un juzgado a que salga un abogado que no quiere hablar, ni sabe leer el lenguaje corporal de un directivo que evita una pregunta concreta en una rueda de prensa.

La conexión con la comunidad, el trabajo de fuentes cultivadas durante años y la capacidad de generar confianza suficiente para que alguien filtre un documento comprometido siguen dependiendo enteramente de la persona que hay detrás de la firma. La tecnología puede asistir, automatizar y amplificar, pero ninguna máquina puede reemplazar la capacidad humana de interpretar, cuestionar y dar sentido a la realidad, señalan varios editores consultados en un análisis sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el perfil del periodista.

Durante la última Cumbre de Salas de Redacción de WAN-IFRA, celebrada en Copenhague, los responsables editoriales presentes coincidieron en un matiz importante: la curiosidad sigue siendo una cualidad esencial, pero deja de ser suficiente por sí sola. A ella hay que sumarle conocimiento profundo del sector que se cubre, experiencia acumulada y una red de contactos que aporte contexto y credibilidad, tres activos que ningún prompt, por bien construido que esté, puede fabricar de la nada.

El periodista moderno no es quien compite con la máquina, sino quien sabe trabajar por encima de ella, aportando aquello que la IA no puede replicar: juicio, creatividad y responsabilidad editorial, resume ese mismo análisis.

3. El fantasma del apocalipsis del periodismo

Conviene no esquivar la conversación más incómoda de todo este debate, porque lleva semanas ocupando titulares en todo el mundo.

En septiembre, Jacob Coxon, un joven investigador que trabajó tanto en OpenAI como en Anthropic, anunció su salida de esta última advirtiendo de que, en su opinión, quienes desarrollan estos sistemas creen sinceramente que la inteligencia artificial "podría matarnos a todos antes de que termine la década". Samuel Marks, miembro del personal técnico de Anthropic, respaldó parte de ese diagnóstico, y Evan Hubinger, investigador sénior de seguridad en la misma compañía, llegó a cifrar en más del 10% la probabilidad de un escenario de extinción en los próximos diez años. Volker Türk, máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, se sumó a las advertencias calificando a la inteligencia artificial de riesgo existencial si no se establecen controles serios.

Son voces con peso técnico, no alarmistas de barra de bar, y merecen tomarse en serio precisamente por eso. Pero conviene situarlas en su contexto correcto: hablan de un escenario de máxima probabilidad de fallo catastrófico ligado al desarrollo de sistemas mucho más autónomos y potentes que los actuales, no de una amenaza que el periodismo vaya a sufrir mañana.

La distinción importa, porque confundir ambos planos -el riesgo especulativo de una superinteligencia descontrolada dentro de varios años y el riesgo real y ya medible de la desinformación generada con las herramientas de hoy- solo sirve para paralizar a quien debería estar formándose, no para protegerlo.

El propio Reuters Institute, que lleva años monitorizando el pulso del sector con encuestas a cientos de editores en decenas de países, dibuja un panorama exigente pero lejos del colapso: prevé una caída relevante del tráfico procedente de buscadores en los próximos años por el avance de los resúmenes automáticos, y sitúa la desinformación como la principal preocupación de los periodistas -citada por el 43% en el último informe de Cision-, pero su respuesta no es la resignación, sino una apuesta explícita por reforzar el periodismo de calidad de toda la vida, el análisis contextual y las historias profundamente humanas, justo el terreno donde ninguna IA compite.

Así que, interpretado con la perspectiva correcta, el final de esta década no se perfila como un cierre apocalíptico del oficio, sino como una criba exigente que premiará a quien haya construido criterio, verificación robusta y relación directa con sus fuentes y su audiencia, y que penalizará a quien haya delegado sin supervisión lo que nunca debió delegar.

4. Lo que hay que aprender: alfabetización de datos y arquitectura de prompts

Ahora bien, reivindicar el instinto periodístico como valor diferencial no exime de aprender un vocabulario técnico que hasta hace poco pertenecía exclusivamente a ingenieros de datos.

La escritura de prompts y entornos agénticos eficaces se han convertido en una destreza de redacción tan básica como saber estructurar una entradilla, y no porque sea complicada, sino porque de ella depende la diferencia entre una respuesta genérica y una respuesta útil.

Técnicas como el esquema RTF -rol, tarea, formato- o el razonamiento en cadena, conocido como Chain of Thought, ya forman parte del instrumental diario de cualquier redacción que se tome en serio la productividad, y se aplican a tareas tan concretas como generar preguntas de entrevista, detectar sesgos en una crónica o depurar titulares pensados para motores de búsqueda.

A eso se suma la alfabetización de datos, entendida no como saber programar sino como saber explorar, limpiar y visualizar información con criterio propio. El data journalism automatizado permite detectar correlaciones ocultas en presupuestos públicos en minutos, un trabajo que hace una década exigía semanas de cruces manuales en hojas de cálculo. Y junto a ella, la verificación multimedia se ha vuelto una disciplina en sí misma: distinguir una fotografía real de una generada artificialmente, entender cómo funcionan los estándares de procedencia de contenido o saber leer los metadatos de un vídeo viral antes de darlo por bueno son competencias que ya no pueden delegarse en el departamento técnico, porque el departamento técnico no está presente cuando la noticia rompe a las once de la noche de un viernes.

El interior del centro de datos que visitaron los estudiantes del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL. Sara Fernández

También hace falta una comprensión práctica del SEO y del GEO -la optimización de contenidos para motores generativos-, porque el consumo de noticias está cambiando de forma más profunda de lo que podamos imaginar.

De nuevo, el Reuters Institute insiste en que la búsqueda de información se ha convertido en el uso semanal más frecuente de la inteligencia artificial conversacional, mientras que el consumo directo de noticias a través de esos mismos asistentes apenas roza el 6% de los casos.

Esa brecha es, en realidad, una oportunidad: quien entienda cómo se citan y recuperan las fuentes dentro de una respuesta generada por IA tendrá ventaja frente a quien siga escribiendo exclusivamente para el lector humano de toda la vida.

5. Las secciones ya no se organizan igual

Conviene detenerse en un matiz que suele pasar desapercibido en el debate general sobre inteligencia artificial y periodismo: la transformación no afecta por igual a todas las secciones de una redacción, y cada una exige un tipo de aprendizaje distinto. En economía y finanzas, la IA ya redacta borradores completos de resultados empresariales y cotizaciones a partir de datos estructurados, una tarea que Associated Press automatiza desde hace años y que Reuters ha extendido a la cobertura de mercados; ahí el periodista aumentado no compite en velocidad, sino en interpretación de lo que esos números significan para una empresa o un sector concreto.

En internacional y coberturas de conflicto, el reto es justamente el opuesto: la detección de desinformación y de imágenes o vídeos manipulados se ha convertido en el trabajo prioritario, porque la generación de contenido sintético ha mejorado casi al mismo ritmo que las herramientas diseñadas para detectarla. En deportes y sucesos, la automatización de crónicas breves y de resúmenes estadísticos libera tiempo para el reportaje de fondo y la entrevista en profundidad.

Y en las secciones de tendencias, tecnología o consumo, la adaptación de un mismo contenido a formatos multicanal -vídeo corto, newsletter, publicación en redes- ya no se hace a mano, sino orquestando varias herramientas generativas de manera simultánea.

Entender esas diferencias, sección por sección, es lo que separa a quien usa la IA como un juguete curioso de quien la integra como parte de su método de trabajo.

6. El Laboratorio del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL

Ese aprendizaje por secciones no se adquiere leyendo manuales, se adquiere simulando la presión real de una redacción, y ese es exactamente el planteamiento del Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo, la iniciativa impulsada por Miguel Ángel Mellado, creador y director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela. El Laboratorio no enseña teoría sobre lo que la inteligencia artificial podría hacer algún día, reproduce en el campus del Paseo de la Castellana los procesos reales de las distintas secciones de una redacción, con las mismas urgencias, los mismos plazos de cierre y las mismas herramientas que se usan a diario en EL ESPAÑOL.

La próxima edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL, desarrollado con la Universidad Camilo José Cela, comienza en octubre y combina entre 1.000 y 1.300 horas de formación con prácticas desde el primer día en la redacción central de EL ESPAÑOL, donde los alumnos asumen responsabilidades reales, no simuladas, desde la primera semana.

En estas sesiones, los alumnos no discuten eternamente sobre si la curiosidad sigue siendo una cualidad esencial, la ponen a prueba resolviendo un escenario de última hora en el que deben verificar una fotografía sospechosa, generar una cronología en minutos y decidir, con criterio propio, qué parte de ese trabajo delegan en un modelo de lenguaje y qué parte exige su propio juicio. El Laboratorio incorpora simulaciones de situaciones de máxima urgencia informativa precisamente para que esa distinción -entre lo que se automatiza y lo que se decide- deje de ser una duda teórica y se convierta en un reflejo entrenado.

La inteligencia artificial aplicada al periodismo, junto con el uso profesional de las redes sociales, ocupa el módulo 2 del máster, con alrededor de 50 horas específicas de formación práctica. Esa carga horaria no es casual: responde a la convicción de que el periodismo, como cualquier oficio de precisión, se aprende practicando, y que ningún curso online sustituye la experiencia de enfrentarse a una simulación de última hora con las mismas herramientas que hoy sostienen el trabajo diario de una redacción profesional.

7. La ética como cualidad última del periodista

Queda una última pieza del retrato robot que conviene no despachar en dos líneas: el criterio ético.

Ni la máquina ni el prompt más elaborado deciden si es correcto publicar una imagen sensible, si una fuente anónima merece protección o si un titular generado automáticamente distorsiona el matiz de una noticia compleja.

Esa responsabilidad, la última y la más pesada de todas, sigue recayendo sobre la firma humana, y ningún avance en los modelos de lenguaje va camino de cambiar eso.

El buen periodismo se sirve de la inteligencia artificial, no sirve a la inteligencia artificial, y esa frase, lejos de ser un eslogan vacío, resume con bastante precisión el criterio que debería guiar a cualquier redacción que quiera seguir siendo relevante en los próximos años. O, al menos, el criterio que desde el Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela.

*** Alberto Iglesias, periodista y subidrector de Disruptores, es el responsable del Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo del Máster de EL ESPAÑOL.