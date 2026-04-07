Las prácticas de los alumnos de EL ESPAÑOL, contadas por ellos: así se trabaja en el Máster de Periodismo más actual

Arranca la inscripción para formar parte de la nueva edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA. El curso 26/27 comienza en octubre. Siete meses en la redacción y cuatro en el campus. "Aquí he confirmado mi vocación". "Vives pegado a la información". "Me encargo de los vídeos de Nacional y Opinión"… Los testimonios y las secciones donde practican los alumnos del curso 25/26. Dos serán contratados.

Las claves nuevo Generado con IA El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, en colaboración con la UCJC, abre admisión para su cuarta edición, que comienza en octubre y ofrece 11 meses intensos de formación práctica. Los alumnos realizan más de 200 días de prácticas en la redacción, participando en distintas secciones como Mundo, España, Deportes, Redes Sociales, Madrid Total y Magas, bajo la supervisión de periodistas experimentados. El programa incluye formación en inteligencia artificial, multimedia, creación de contenidos, redes sociales, podcasts y videopodcasts, adaptándose a las exigencias del periodismo moderno. Al menos dos alumnos de cada promoción serán contratados, y los estudiantes destacan el aprendizaje práctico, la exigencia y la oportunidad de desarrollar su vocación periodística en un entorno profesional real.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, con el apoyo de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), abre el proceso de admisión de alumnos para la cuarta edición. Discurrirá entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. Las clases comenzarán el próximo mes de octubre. Las plazas son limitadas.

El éxito de la tercera edición, cuyos alumnos están realizando ahora sus siete meses de Prácticas en la redacción del diario, confirma que el planteamiento de este máster es acertado. Tanto en el precio como en las oportunidades. Constituye una opción preferente y con garantías. Al menos dos de los alumnos del curso 25/26 serán contratados.

El Máster de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial de EL ESPAÑOL, creado y dirigido por el experimentado periodista Miguel Ángel Mellado, se ha renovado año tras año.

Esta renovación adaptativa de contenidos, necesaria para sobrevivir en un mundo profesional competitivo y en constante evolución, también se hará para la cuarta edición. No se perderá la esencia del periodismo de siempre: proximidad, calidad, veracidad, investigación, datos y correcta redacción. Y se implementará más aún el dominio audiovisual y la creación de contenidos.

El Máster durará el tiempo suficiente para aprender a ser útil en un medio profesional multimedia y para encontrar un camino laboral. Sin dilaciones innecesarias. Ni 24 meses, ni 15, ni 12. Serán 11 meses intensos, exigentes y muy prácticos.

Si el periodismo se aprende practicando, los alumnos de la cuarta promoción pasarán más de 200 días ejerciendo como periodistas en Prácticas al lado de profesionales de primer nivel. Entre 1.000 y 1.300 horas, siempre con mentoring.

Escribir reportajes desde el primer día en el campus, ensayar el breaking news en el aula; condensar la información en reels, en vídeos cortos; utilizar profesionalmente las redes poniendo el acento en Instagram y en Youtube; realizar Pódcasts y Videopódcasts… Así durante los cuatro primeros meses en el taller de periodismo del campus y, a continuación, listos para la brega, en las secciones principales de EL ESPAÑOL.

La creación de contenidos y el uso profesional de la IA —a la que se dedica un módulo entero— estarán omnipresentes, de la mano de los mejores especialistas. Esto es lo qué opinan los 14 alumnos de la tercera promoción (25/26) del Máster de EL ESPAÑOL y de la UCJC; especialmente, sobre los siete meses de Prácticas que iniciaron el pasado mes de febrero y finalizarán al acabar agosto.

"HE CONFIRMADO MI VOCACIÓN PERIODÍSTICA"

JAIME GONZÁLEZ (Edición CASTILLA Y LEÓN)

"En la edición de EL ESPAÑOL de Castilla y León el periodismo se vive con una cercanía absoluta. La actualidad de las 9 provincias se cubre con el rigor de un diario nacional. Silvia García, la directora, y la jefa de redacción, Alexandra González, son tan pacientes como exigentes conmigo en mi formación.

Aquí hago de todo: desde información política a historias de proximidad en nuestros pueblos. Esto me ha permitido cubrir la reciente campaña de las elecciones celebradas en Castilla y León el pasado 15 de marzo.

EL ESPAÑOL es una cantera de jóvenes periodistas. He tenido la suerte de firmar un contrato para ocupar una baja temporal de una redactora. Si no siguiera aquí, podré hacer luego el resto de las Prácticas en Madrid. Soy de Salamanca.

Mis contenidos son escritos y multimedia. En nuestro digital de Castilla y León la actualidad se lee, se escucha y se ve. En este máster he confirmado mi vocación periodística".

CRISTIAN GONZÁLEZ (Sección ESPAÑA)

"Efectivamente, el periodismo es un trabajo de 24 horas. La cabeza no para, como la actualidad. En la sección de España todo se multiplica. Vives pegado a la información. Llegué al Máster con experiencia en periodismo local en Málaga. EL ESPAÑOL es otra liga. Vicente Ferrer, el subdirector, te corrige, te exige y te enseña.

La decisión de llegar a esta sección fue de Miguel Ángel Mellado, director del Máster. Al principio, me asusté. Ferrer me ofreció encargarme de los vídeos de Nacional y Opinión. Dije que sí. Ni me lo pensé".

Cristian González junto a Vicente Ferrer, subdirector de EL ESPAÑOL y responsable de la sección España en el diario. Cristina Villarino.

LUIS EZCURRA DE ALBURQUERQUE (Sección MUNDO)

"Estoy en Internacional, aunque el nombre comercial es Mundo. Con Paolo Fava como jefe. Resulta apasionante conectar a los lectores con la actualidad de lo que ocurre fuera de España. Más en este momento en el que el orden mundial se agita como en una coctelera.

Fue emocionante participar en el equipo que gestionó el Directo la mañana del 2 de marzo de 2026, 36 horas después de que Israel y EEUU atacaran a Irán. El Directo supone abrir los ojos a todo lo que llega de las agencias y sacarlo lo mejor y cuanto antes.

De formación soy ingeniero de telecomunicación. En estos meses he adquirido dominio en herramientas para estructurar contenidos multimedia y hacerlos más atractivos. El programa del Máster me interesó desde el principio".

Luis Escurra de Alburquerque junto a Paolo Fava, jefe de la sección Mundo en EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

GERARD RENGEL (Sección REDES SOCIALES)

"Es un área, dirigida por Javier Corcuera, dinámica y exigente que obliga a estar atento a las tendencias. Es muy importante dominar el lenguaje propio de cada plataforma y entender la manera en que las audiencias consumen información en tiempo real. Era usuario de redes sociales y creía saber cómo funcionan profesionalmente. Esto es otro nivel.

Esta sección es un entorno en el que cada detalle, desde el enfoque hasta la edición, marca la diferencia. Jamás habría imaginado que una pieza mía, un vídeo sobre Jimmy Gracey, alcanzaría 4,5 millones de visualizaciones en TikTok".

Gerard Rengel junto a Javier Corcuera, jefe de Redes Sociales en EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

FERNANDA VILLAVICENCIO (Sección MADRID TOTAL)

“En esta sección, al frente de la cual está David Palomo, elaboro noticias e historias que se alejan de las 'de carril' de otros medios. Supone un esfuerzo añadido y también un entrenamiento para mejorar.

En una de mis salidas encontré un personaje inesperado, Emilia Pérez. Parecía una autónoma más entre rollos de tela. Se convirtió en excepcional al enterarme que suministra tejidos para series en la televisión y en Netflix. Había una gran historia. Por eso hay que ir a los sitios".

Fernanda Villavicencio junto a David Palomo, jefe de Madrid Total en EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

GUILLERMINA LEUDESDORF (Sección REPORTAJES)

"Estoy disfrutando y aprendiendo mucho. Es importante trabajar temas variados y abordarlos con un estilo más narrativo. Valoro encontrar a las personas que protagonizan las historias y explicarlo con profundidad a los lectores.

También, compartir el trabajo con profesionales sólidos y empáticos en una sección puntera. Bajo la mirada atenta de Rafa Martí, el redactor jefe. Nos ayuda y da las claves para enfocar bien los temas. Es un aprendizaje decisivo".

"AQUÍ SE APRENDE MUCHO, CON EXIGENCIA"

MAR BENAVENTE (Sección INVERTIA)

"Invertia es como una pequeña redacción dentro de la redacción. Está dirigida por Arturo Criado. Somos un equipo amplio que cubre muchos y diversos contenidos: energía, mercados, bolsa, empresas, movilidad, vivienda, sanidad... El ritmo de trabajo es acelerado. Se aprende mucho, con exigencia.

He escrito sobre todo sobre temas de vivienda. Es lo que más me interesa dentro del portal. Si tengo que elegir un tema del que me siento más satisfecha fue el de la delegación de EFE en Oriente Medio, en mínimos en plena guerra de Irán. Me gustó porque aborda un tema del que no se hablaba y afecta a todos los medios".

Mar Benavente junto a Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL y jefe de la sección Invertia en el diario. Cristina Villarino.

EVA CALZADILLA THERY (Sección NUEVAS NARRATIVAS)

"Antes de llegar a Madrid para hacer este máster vivía en Bruselas. Tenía claro que quería hacer las Prácticas en una sección con peso audiovisual. Estoy en Nuevas Narrativas, con Lina Smith. Es una sección con peso creciente en EL ESPAÑOL.

Esta sección tiene como objetivo contar la información de otra manera. Hago de todo: ilustraciones de portadas, edición de vídeos, diseño y, también, escribo. Quizás haga otra parte de las Prácticas en audiovisual, con Javier Carbajal. Si no hay imagen no hay historia, se nos decía en el campus. Y es verdad".

Eva Calzadilla Thery junto a Raquel Sáez, realizadora de vídeo en EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

LAILA ROBLES-MARTÍNEZ (Sección MAGAS)

"Estoy en el portal de Magas. La editora jefe es Cruz Sánchez de Lara. Es el sitio ideal para mi perfil como periodista y los temas que me gustan. Me encuentro muy cómoda desarrollando piezas que van desde salud y bienestar hasta entrevistas con mujeres del Top 100.

Es una gran oportunidad para ampliar mi portfolio y aprender la forma en que se trabaja en un medio de comunicación nacional y moderno, como es EL ESPAÑOL. Hay que explicar lo complejo. Así escribí por qué se conmemora y no se celebra el 8 de marzo; porque no es lo mismo”.

Laila Robles-Martínez junto a Aránzazu García de la Casa, redactora jefe de Magas. Cristina Villarino.

GUSTAVO MOLINA (Sección REPORTAJES)

"Estar en Reportajes me ha hecho volver a conectar con esta profesión. En mi país, Colombia, había colaborado en diversos medios nacionales y locales. Mis siete meses de Prácticas, como antes los cuatro meses en el Taller de Periodismo, están siendo tan gratificantes como había soñado.

Me gusta que se prime la calidad en el texto y la narración con datos. Estoy aprendiendo mucho con mis empáticos compañeros".

"QUIERO QUE MI VIDA SEA ASÍ"

MATEO DUTFOY (Sección MAGAS)

"Soy un apasionado de la Moda. Siempre lo he sido. Cuando decidí hacer este máster y venir a Madrid —nací y crecí en Aviñón (Francia)—, tenía claro que quería hacer las Prácticas en una sección donde la Moda tuviera mucho peso. Magas es ideal. Había soñado en algo así como la cobertura del desfile de Isabel Sanchís en la Fashion Week de Madrid. Y la hice.

Mis jefas, Ana Núñez Milara y Aránzazu García de la Casa, me apoyan en esta aventura que quiero que sea mi vida".

KITTI UDVAROS (Sección EVENTOS)

"Cuando descubrí el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL con sus contenidos entendí que podía ser complementario para diversificar mi carrera profesional. Me he movido entre el mundo de la diplomacia —he sido vicecónsul de Hungría en Madrid, Barcelona y en Miami, además de otros puestos— y el mundo de la comunicación, el protocolo y el turismo.

En las Prácticas me he integrado en el área de Eventos y Marketing. Un equipo muy compenetrado. Participar en la organización de las Top 100 de España, con María Luis García, la directora general del área, fue toda una experiencia. Aspiro a hacer la segunda parte de las Prácticas en la sección Mundo".

Kitti Udvaros junto a María Luis García, directora general del área de Eventos y Marketing en EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

FERNANDO GONZALEZ (Sección DEPORTES)

"Los deportes me apasionan. Como la actualidad deportiva no para —partidos, fichajes o ruedas de prensa con la última hora— disfruto y aprendo mucho en este destino, con Jorge Pacheco, el jefe de Deportes.

Entrevistar para EL ESPAÑOL a Vicente del Bosque fue enormemente gratificante. Me gusta trabajar aquí, como mis compañeros tan profesionales y generosos. Me hace sentirme integrado desde el primer minuto".

Fernando González junto a Jorge Pacheco, jefe de Deportes en EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

SANDRO HERVÉS (Sección MUNDO)

"Un artículo que hice al poco de llegar y me encantó: fue sobre Maduro y su captura. La sección de internacional es muy recomendable. Mario Díaz, el director adjunto, está muy encima. Nada más llegar al periódico examino los grandes medios internacionales buscando temas exteriores relevantes.

Mi objetivo es hacer la segunda parte de las Prácticas en la edición de Andalucía, en Sevilla, con Inma León al frente. Viviré las próximas elecciones autonómicas en mi tierra. Soy de Huelva”.