La Fundación la Caixa entrega sus 100 becas a la excelencia por un valor medio 100.000 euros

Felipe VI, rey de España, ha presidido este miércoles 5 de junio la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación la Caixa, otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2023. Se trata de la 42.ª edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del presidente de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé.

"El programa de Becas es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Fundación la Caixa. Nació en 1982, un año después de mi incorporación a la entidad, con el objetivo de ofrecer a mentes brillantes de nuestro país la oportunidad de formarse en las mejores universidades de Estados Unidos. A lo largo de estos 42 años, el programa no ha parado de crecer, ha incorporado nuevos países de destino y ha sumado, anualmente, nuevo talento a una red de becarios que ya supera las 6.000 personas", ha explicado Isidro Fainé.

Borja Santos, experto en políticas públicas y cooperación internacional, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de becarios de la Fundación la Caixa. Santos, actualmente vicedecano y profesor de la Escuela de Política, Economía y Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa, ha explicado: "La beca supuso un cambio radical en mi vida profesional y personal. Me permitió entender mejor cómo diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que promuevan un desarrollo económico próspero e inclusivo; y, sobre todo, me dio la confianza en mí mismo y las redes profesionales para llevar a cabo decenas de ideas".

Las 100 becas concedidas están repartidas entre dos continentes: 65 becas son para estudiar en Europa, y 33 becas, para estudiar en América del Norte.

Su Majestad el Rey de España, la ministra de Igualdad, Ana Redondo y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé en la foto de familia junto a los becarios del Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero. Fundación la Caixa

Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (32) y Reino Unido (29).

Los 100 becarios de la promoción del año 2023 provienen de 27 provincias españolas, de 5 distritos portugueses y de otros 2 países. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (24), Madrid (19), Valencia (6), Asturias (3) y Castellón (3). La edad media de los becarios es de 25 años (en el momento de recibir la beca).

Jóvenes brillantes

A esta edición de las becas de la Fundación la Caixa para realizar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 978 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de peer review (evaluación por pares realizada por personas con competencias similares). Aquellas personas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el grado de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación la Caixa al conseguir ser admitidos en las mejores universidades del mundo.

Su Majestad el Rey de España entrega la beca a Anna Prats Fundación la Caixa

Las universidades que más becarios reciben son la University of Cambridge (8), la University of Oxford (6), la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (5), la ETH Zurich (5), el Massachusetts Institute of Technology (4), la Harvard University (4), la New York University (4) y la London School of Economics and Political Science (4).

Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (17), las matemáticas (7), la biología molecular y bioquímica (5), las ciencias médicas y de la salud (5) y la física (5).

Apostando por el futuro

El programa de Becas de posgrado en el extranjero de la Fundación la Caixa es un referente entre la comunidad universitaria. Distintos aspectos lo hacen especialmente valioso.

En España, es el programa que convoca mayor número de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero; las becas están abiertas a todas las disciplinas de estudios; el programa cubre la totalidad del coste de la matrícula y un estipendio mensual; se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de unas jornadas de orientación previas a la incorporación a las respectivas universidades.

Además, los becarios forman parte de la Asociación de Becarios de la Fundación la Caixa, un clúster de excelencia formado por más de 6.000 personas con formaciones, profesiones, intereses y talentos diversos que se han convertido en una referencia en los ámbitos académico y profesional.

Desde el inicio del programa de Becas de posgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2023, la Fundación la Caixa ha destinado una inversión acumulada de casi 210 millones de euros a la formación en el extranjero de 3.878 estudiantes.

La inversión por parte de la Fundación la Caixa en la convocatoria del año 2023 ha sido de 10,1 millones de euros. El coste medio de cada una de las becas concedidas para cursar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros.