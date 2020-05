La reapertura de los colegios en España: estos son los protocolos que aplicará la Institución SEK

En respuesta a las comunicaciones oficiales sobre una posible reapertura de los colegios, la Institución Educativa SEK ha establecido un Comité de Reapertura, para desarrollar los protocolos necesarios que aseguren la salud y seguridad de todos los alumnos y profesores que vuelvan al colegio, considerando las indicaciones de las autoridades nacionales y regionales, así como las mejores prácticas a nivel mundial.

En particular, y con el fin de aprender de su experiencia, los colegios SEK han colaborado con instituciones y organizaciones educativas en Dinamarca, Suiza y China, donde los colegios ya han pasado por el proceso de reapertura. Concretamente, es destacable el apoyo brindado por los colegios Copenhagen International School, International School of Basel y Western Academy of Beijing.

Pese a todo, tanto el SEK como toda la comunidad educativa española están a expensas de recibir información oficial por parte de las autoridades en relación a las fechas concretas de reapertura de los colegios, y de los requerimientos finales que se establecerán en función de la fase en la que se encuentre cada comunidad autónoma.

El colegio SEK de Ciudad del campo, Madrid.

No obstante, el SEK y otras instituciones educativas ya se han puesto en marcha con las labores de preparación teniendo en consideración todas las medidas disponibles de salud y de seguridad. Por ejemplo, los Colegios SEK cuentan ya con espacios flexibles y abiertos de aprendizaje que facilitan notablemente la incorporación de sus alumnos a las aulas.

Los protocolo de reapertura

A continuación, el SEK ofrece los protocolos que han sido elaborados por el Comité de Reapertura de los Colegios SEK, compuesto por sus servicios médicos, equipos docentes y expertos en seguridad, con el objetivo de asegurar el bienestar, aprendizaje, salud y seguridad de todos los miembros de su entidad.

Estos protocolos podrán actualizarse de acuerdo con la información que publiquen las autoridades. Para mantenerse puntualmente informados el colegio sugiere a los padres que revisen su página web de manera periódica.

En primer lugar, el colegio ha aplicado una pautas generales de salud y seguridad, que pasan por insistir a los alumnos y sus familiares que estén informados sobre los protocolos de higiene y seguridad que han publicado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las demás autoridades sanitarias. En este sentido, los alumnos que hayan tenido algún síntoma de Covid-19 no asistirán a las aulas para evitar posibles nuevos contagios del Sars CoV-2.

Un niño jugando en su colegio, el SEK de Villafranca del Castillo.

En contrapartida, los alumnos que puedan volver a su colegio deberán cumplir las medidas higiénicas por la seguridad de todos. De esta manera, se pide el lavado continuo de las manos o estornudar en pañuelos desechables -o en el codo, en su defecto-. Por su parte, el SEK se compromete a una limpieza rigurosa diaria de los centros educativos. Y, algunas zonas vulnerables, como pueden ser los baños, se desinfectarán varias veces al día.

Organización de los colegios

El día en el colegio, sin embargo, también sufrirá variaciones. Por ejemplo, los alumnos del SEK entrarán de manera escalonada según el horario que se les haya asignado. Y, antes de entrar a clase, cada estudiante se deberá lavar a fondo las manos con soluciones hidroalcohólicas. Una vez en el aula, la distribución de los pupitres guardará la distancia de seguridad recomendada por la autoridades sanitarias.

A la hora de ir al baño, cada aula tendrá un área de baño asignada y cada alumno deberá usar el mismo aseo que le señalen. Todo, recordemos, por razones de seguridad e higiene en tiempos de pandemia. Asimismo, cada aula contará con toallas desinfectantes, geles hidroalcohólicos y mascarillas para el empleo de alumnos y profesores con la intención de minimizar los riesgo da contagio.

Un grupo de alumnos del colegio SEK antes de confinamiento.

Además, es destacable que el material de cada alumno, desde los tradicionales lápices y cuadernos, hasta los más modernos, como tablets y ordenadores, será estrictamente de uso personal y ningún estudiante podrá compartirlo. En cuanto a los desplazamientos internos, el SEK explica que los alumnos se moverán dentro del centro siempre con supervisión de algún profesor, que asegure que haya una distancia de mínimo dos metros entre dos estudiantes.