Adiós a las cangrejeras: el invento de Decathlon para tus pies que se agota cada verano por solo 7 euros

Cuando llega el verano también lo hace el momento del año ideal para poder pasar grandes momentos en la playa, tanto relajándose tomando el sol sobre la arena como para explorar el mar. Para esto último es necesario poder pisar sobre piedras y arena sin miedo, y para ello, nada mejor que la propuesta de Decathlon, que reinventa las cangrejeras de toda la vida para cuidar los pies en la playa.

Se trata de unos escarpines cangrejeras para la playa Subea 100, que son ideales para poder caminar sobre cualquier superficie sin que tengas que lidiar con sensaciones desagradables en tus pies o que estos se puedan dañar. Pese a todo, esto no quiere decir que no puedas disfrutar de la sensación del agua, ya que no son térmicas y harán que puedas saber en todo momento la temperatura del agua antes de introducirte más en el agua.

Ligeras y con un diseño que se adapta perfectamente al pie, son unos escarpines que destacan por su ergonomía y gran durabilidad, un producto básico para el verano que está disponible en las tiendas de la cadena deportiva de origen francés, así como en su página web.

Escarpines cangrejeras playa Adulto Subea 100 gris. Decathlon

Estas zapatillas acuáticas son una opción segura para proteger los pies en playas de arena o guijarros, disponiendo además con suelas con tacos de 4 mm de grosor para ofrecer un excelente agarre y evitar que puedas resbalar. Asimismo, tienen el empeine abierto para la evacuación de arena.

Por su diseño y materiales, nos encontramos ante unos escarpines que son muy fáciles de poner y de quitar, además de ser muy cómodos y no generar incomodidad, aunque se utilicen durante largos periodos de tiempo. Tal y como informa Decathlon, los escarpines Subea 100 están diseñados para ser utilizados en terrenos blandos como la arena, y aunque es posible caminar sobre las rocas con ellos, la comodidad no será óptima. Asimismo, recuerda que muchos usuarios recomiendan usar una talla más y que hay que tener cuidado a la hora de usarlos para andar sobre rocas más grasas o con algas, donde la adherencia puede ser limitada.

Estas cangrejeras, que se venden por solo 7,99 euros, están diseñadas para la práctica de snorkel y la excursión acuática, pudiendo así disfrutar del fondo submarino con comodidad, aunque haya arena, piedras, rocas o guijarros, además de ser adecuadas para otros deportes de agua como el stand-up paddle o el kayak, entre otros.

Otras zapatillas acuáticas de Decathlon

Además de los escarpines cangrejeras Subea 100, en Decathlon podemos encontrar otras alternativas interesantes para poder disfrutar al máximo durante el periodo estival en playas y ríos, como son:

Escarpines cangrejeras Subea 500: estas zapatillas de agua destacan por ofrecer una gran comodidad tanto en su ajuste como en la suela, siendo ideales para cualquier exploración, evitando resbalar durante excursiones acuáticas, inmersiones y otros deportes náuticos. A la venta por 16,99 euros, cuenta con una plantilla extraíble de EVA inyectada con 3 mm delante y 13 mm en el talón, que ofrece un excelente agarre gracias a una suela con tacos de 7 mm y que es fácil de poner y quitar. Además, sus componentes y la plantilla desmontable favorecen su secado tras el uso.

estas zapatillas de agua destacan por ofrecer una gran comodidad tanto en su ajuste como en la suela, siendo ideales para cualquier exploración, evitando resbalar durante excursiones acuáticas, inmersiones y otros deportes náuticos. A la venta por 16,99 euros, cuenta con una plantilla extraíble de EVA inyectada con 3 mm delante y 13 mm en el talón, que ofrece un excelente agarre gracias a una suela con tacos de 7 mm y que es fácil de poner y quitar. Además, sus componentes y la plantilla desmontable favorecen su secado tras el uso. Escarpines cangrejeras Subea 120: disponibles en Decathlon por 9,99 euros, son unos escarpines cómodos y fáciles de poner que son ideales para poder protegerse frente a resbalones y cortes en los pies, siendo de esta manera perfectos para usar en el río o en la playa. Están fabricados con un material exterior que reduce la entrada de arena y que evacúa fácilmente el agua para permitir un secado rápido. Para ofrecer un buen agarre, dispone de una suela con tacos de 5 mm. Su plantilla cosida de EVA de 3 mm proporciona suficiente confort como para poder utilizarlas durante horas sin ningún tipo de problema.

disponibles en Decathlon por 9,99 euros, son unos escarpines cómodos y fáciles de poner que son ideales para poder protegerse frente a resbalones y cortes en los pies, siendo de esta manera perfectos para usar en el río o en la playa. Están fabricados con un material exterior que reduce la entrada de arena y que evacúa fácilmente el agua para permitir un secado rápido. Para ofrecer un buen agarre, dispone de una suela con tacos de 5 mm. Su plantilla cosida de EVA de 3 mm proporciona suficiente confort como para poder utilizarlas durante horas sin ningún tipo de problema. Escarpines senderismo acuático Ocean Step Ergogrip 1: este modelo de escarpines están pensados para los practicantes de senderismo acuático, así como para la práctica de otros deportes de agua, unas zapatillas fáciles de poner gracias a sus cómodos cordones elásticos, y que cuentan con una suela antideslizante que ha sido esculpida para poder ofrecer unas prestaciones óptimas. Su precio es de 39,99 euros.

este modelo de escarpines están pensados para los practicantes de senderismo acuático, así como para la práctica de otros deportes de agua, unas zapatillas fáciles de poner gracias a sus cómodos cordones elásticos, y que cuentan con una suela antideslizante que ha sido esculpida para poder ofrecer unas prestaciones óptimas. Su precio es de 39,99 euros. Zapatillas acuáticas antideslizantes con drenaje Jobe: estas zapatillas han sido diseñadas especialmente para aquellos que buscan disfrutar con la máxima seguridad de los deportes acuáticos. Extensibles y ajustables, son realmente cómodas de poner en cada sesión, disponiendo de una suela de goma antideslizante con tacos de 5 mm y un sistema de evacuación del agua en el lateral para mayor agarre. Se venden por 44,49 euros.

estas zapatillas han sido diseñadas especialmente para aquellos que buscan disfrutar con la máxima seguridad de los deportes acuáticos. Extensibles y ajustables, son realmente cómodas de poner en cada sesión, disponiendo de una suela de goma antideslizante con tacos de 5 mm y un sistema de evacuación del agua en el lateral para mayor agarre. Se venden por 44,49 euros. Escarpines marcha acuática costera de neopreno Ocean Step: estos escarpines de neopreno están pensados para ser utilizados en la marcha acuática costera de recreo y en deportes acuáticos como el kayak, la vela ligera y el stand up paddle. Han sido diseñados con un elástico de ajuste para adaptar la sujeción del pie, además de contar con insertos de mesh que facilitan la evaluación del agua. Su precio de venta es de 18,99 euros.

Estos son solo algunos de los numerosos modelos de escarpines que están a la venta en Decathlon, de forma que, en función de las preferencias y necesidades de cada persona, así como de su presupuesto y las actividades acuáticas que vaya a practicar durante el verano.