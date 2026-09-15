Jysk lanza el tocador con espejo y 5 cajones más elegante y práctico del verano: cuesta 125 euros

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Las claves Generado con IA Jysk lanza el tocador Malling, con espejo y cinco cajones, ideal para organizar cosméticos y accesorios. El tocador destaca por su diseño compacto (80x130x40 cm), lo que permite colocarlo en estancias pequeñas sin ocupar mucho espacio. Incluye una superficie útil y un espejo integrado, facilitando la creación de un rincón de aseo personal sin necesidad de instalar elementos adicionales. Está disponible por 125 euros, un 30% menos que su precio habitual de 179 euros.

Tener un espacio en el que poder maquillarse, peinarse o simplemente prepararse cada mañana sin tener que ocupar la encimera del baño es un pequeño lujo que no cualquiera puede permitirse.

Sin embargo, un tocador puede convertirse en una solución práctica para crear ese rincón personal y, al mismo tiempo, mantener organizados cosméticos, accesorios y otros productos de uso diario.

Jysk cuenta entre sus propuestas con el modelo Malling, un diseño blanco que incorpora espejo y cinco cajones en una estructura compacta.

Tocador Malling. Jysk.

El tocador Malling está pensado para incluir una zona de aseo personal con espacio de almacenamiento.

Sus dimensiones son de 80 centímetros de ancho, 130 centímetros de alto y 40 centímetros de profundidad, unas medidas que permiten colocarlo en diferentes estancias de la casa sin necesitar demasiado espacio.

Uno de sus elementos más prácticos son sus cinco cajones. Esta distribución permite guardar de forma separada maquillaje, cremas, perfumes, accesorios para el pelo, joyas u otros objetos pequeños que suelen acabar desperdigados por diferentes zonas de la casa.

Además, al disponer de varios compartimentos, también resulta más sencillo mantener la superficie del tocador despejada y dejar a la vista únicamente los productos que se utilizan con mayor frecuencia.

La parte superior incorpora un espejo, por lo que no es necesario instalar uno adicional en la pared. De esta manera, el mueble permite crear un rincón de tocador completo en una sola pieza.

La superficie puede utilizarse para colocar cosméticos, un joyero, un pequeño organizador o algún elemento decorativo, mientras que los cajones permiten guardar aquello que se prefiera mantener fuera de la vista.

Tocador Malling. Jysk.

En cuanto a su diseño, el tocador apuesta por una estética sencilla en color blanco que facilita su integración en diferentes estilos decorativos. La estructura combina MDF, melamina y madera maciza de álamo, mientras que los tiradores están fabricados en zinc.

Sus dimensiones también hacen que pueda ser una alternativa interesante para viviendas con pocos metros cuadrados. Con 40 centímetros de profundidad, ocupa menos espacio que otros muebles de mayor tamaño y puede colocarse junto a una pared sin sobresalir demasiado.

El precio es otro de los aspectos que pueden resultar interesantes. Está disponible por solo 125 euros, frente a los 179 euros de su precio habitual, lo que supone un descuento del 30%.