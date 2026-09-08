Llega a Aldi este sábado, 12 de septiembre, la maleta de mano más barata y práctica: disponible por 24,99 euros

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Las claves Generado con IA Aldi lanza este sábado una maleta de mano por solo 24,99 euros, ideal para escapadas y viajes cortos. La maleta está diseñada para caber bajo el asiento del avión, evitando así cargos extra por equipaje. Disponible en dos colores, negro y gris, cuenta con carcasa rígida para proteger el contenido. Su tamaño compacto la hace perfecta para quienes no necesitan facturar equipaje y buscan practicidad a buen precio.

Aunque ya ha empezado septiembre, todavía quedan grandes oportunidades para viajar barato y aprovechar los últimos coletazos del verano.

De hecho, quienes tengan alguna escapada pendiente pueden encontrar en los supermercados productos pensados para hacer el viaje más cómodo sin necesidad de realizar un gran desembolso.

Es el caso de la nueva maleta de mano que ha puesto a la venta Aldi por menos de 25 euros, diseñada para viajar cómodamente y ahorrarnos además, los extras por equipaje.

Maleta de mano. Aldi.

Su principal característica es precisamente su tamaño, ya que se trata de una maleta concebida para viajar como equipaje que puede colocarse bajo el asiento delantero.

A diferencia de las clásicas maletas de cabina, que normalmente deben colocarse en los compartimentos superiores del avión y pueden estar sujetas a restricciones específicas según la compañía y la tarifa contratada, este diseño busca aprovechar el espacio situado bajo el asiento.

Esto puede resultar especialmente práctico para escapadas de pocos días, viajes de fin de semana o desplazamientos en los que no sea necesario llevar demasiada ropa.

En cuanto a su diseño, Aldi comercializa esta maleta en dos colores diferentes: negro y gris, permitiendo que cada cliente pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias.

Maleta de mano. Aldi.

Otro de los atractivos de este modelo es su carcasa rígida, pensada para proteger mejor el contenido frente a golpes y pequeños impactos durante el transporte.

Además, al tratarse de una pieza de dimensiones reducidas, puede ser una alternativa para quienes prefieren evitar facturar equipaje. Eso sí, conviene comprobar siempre las condiciones con las que se vaya a viajar, ya que cada aerolínea fija sus propias normas.

Relación calidad-precio

Uno de los puntos más interesantes de esta propuesta de Aldi es su precio.

Por solo 24,99 euros, la cadena ofrece una solución pensada para quienes buscan una maleta pequeña y funcional para viajes cortos, sin necesidad de invertir una cantidad elevada en equipaje.