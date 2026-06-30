Ha llegado a Carrefour el nuevo aspirador de tapicerías más barato de la temporada: disponible por 149 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour lanza el aspirador de tapicerías Cecotec Conga 7000 Carpet&Spot Clean Steam XXL por 149 euros. El dispositivo combina pulverización, extracción y vapor para limpiar en profundidad manchas difíciles en textiles del hogar. Alcanza una potencia de 1700 W y 4 bares de presión, permitiendo proyectar agua caliente y vapor para desprender la suciedad. Cuenta con doble depósito (1,6 L para agua limpia y 0,95 L para agua sucia) y sistema de autolimpieza para facilitar el mantenimiento.

Los sofás suelen ser uno de los grandes olvidados en las rutinas de limpieza del hogar, a pesar de ser superficies de que usamos diariamente.

En ellos se acumulan restos de polvo, ácaros, partículas de comida, grasa corporal y manchas accidentales de bebidas o alimentos que, con el paso del tiempo, terminan incrustándose en las fibras textiles.

Esta realidad ha impulsado la aparición de soluciones domésticas especializadas en la limpieza de tapicerías. Un claro ejemplo de ello es el nuevo aspirador de tapicerías que ha lanzado Carrefour por menos de 150 euros.

Aspirador de Tapicerías Cecotec Conga.

Concretamente, hablamos del aspirador de tapicerías Cecotec Conga 7000 Carpet&Spot Clean Steam XXL, disponible en grandes superficies como Carrefour.

Se trata de un dispositivo orientado a la limpieza profunda de textiles del hogar, que integra pulverización, extracción y generación de vapor en un mismo sistema. Su planteamiento responde a la necesidad de actuar sobre manchas complejas mediante un proceso más intensivo que el de la limpieza convencional.

Desde el punto de vista técnico, el equipo alcanza una potencia de 1700 W y trabaja con una presión máxima de 4 bares, parámetros que permiten proyectar agua caliente y vapor con suficiente intensidad para penetrar en la estructura del tejido y desprender la suciedad adherida.

El sistema de calentamiento rápido del agua reduce el tiempo de espera previo a su utilización, facilitando el inicio del proceso de limpieza en pocos instantes.

Aspirador de Tapicerías Cecotec Conga.

El dispositivo incorpora, además, un sistema de doble depósito con una capacidad aproximada de 1,6 litros para agua limpia y 0,95 litros para agua sucia.

Esta configuración separa el líquido utilizado del que ya ha sido contaminado durante la extracción, evitando su reutilización sobre la superficie tratada y manteniendo la eficacia del proceso a lo largo de toda la sesión de limpieza.

Su funcionamiento se articula mediante la aplicación de agua sobre la superficie textil, la acción mecánica de los accesorios de cepillado y la succión inmediata del líquido extraído. De esta forma, la suciedad se desprende del tejido y es retirada en el mismo ciclo de trabajo.

El radio de acción, por su parte, alcanza aproximadamente los 7 metros, facilitando su uso en espacios domésticos sin necesidad de cambiar de enchufe de forma constante.

A esto se suma un sistema de autolimpieza que reduce la acumulación de residuos en el interior del aparato y simplifica su mantenimiento tras cada uso.