Esta es la prenda de Decathlon que todo el mundo debe tener para no pasar frío este invierno: cuesta 6,99 euros

Cuando el frío llega debemos buscar soluciones y las camisetas térmicas son las grandes aliadas para soportarlo. Sirven tanto para llevar puestas en tu día a día como para hacer deporte al aire libre. Decathlon, que es la tienda de referencia por vender artículos deportivos baratos y prácticos como sus nuevas chaquetas impermeables o sus guantes térmicos, ha sacado ahora una colección de camisetas térmicas para hombre de lo más cómodas.

Se trata de las camisetas térmicas interior de esquí y nieve Hombre Wedze Ski BL100 que se venden a tan sólo 6,99 euros. Esta cálida prenda interior de esquí es ideal cuando hace frío para esquiar relajadamente y tener confort asegurado, incluso en la nieve. Sin embargo, también son perfectas para el día a día y utilizarlas como una primera capa de tu outfit.

Esta prenda interior es sencillamente cálida y cómoda gracias al interior afelpado de componente raspado, costuras planas y punto extensible. Además, lo mejor de todo es que estas camisetas favorecen a la evacuación del sudor y ofrecen una buena transpirabilidad.

Camiseta térmica interior de esquí y nieve. Decathlon

Su corte clásico recto se adapta a todas las constituciones físicas. Las camisetas térmicas de Decathlon están disponibles en varios modelos y colores: sin teñido, negro y blanco nieve. Asimismo, se pueden comprar en un amplio abanico de tallas que van desde la XS a la 3XL. No obstante, según hemos podido comprobar en la página web, el modelo en color blanco está completamente agotado.

El éxito de estás camisetas no sorprende, ya que estas prendas son de las más buscadas por los consumidores españoles en esta época del año debido al descenso de las temperaturas.

Desde la propia cadena recomiendan seguir las siguientes recomendaciones para que no se estropee y dure muchos años. Es aconsejable lavar a una temperatura máxima de 30°C, no secar en máquina, no echar blanqueador y no planchar dado que podría estropearse.