La nueva gabardina de Stradivarius es la chaqueta de entretiempo más popular de este otoño: cuesta 39,99 €

Las chaquetas son una prenda clave en cualquier armario, combinando estilo y funcionalidad para adaptarse a todas las temporadas y ocasiones. Desde modelos ligeros para la primavera hasta opciones más abrigadas para el invierno, esta pieza versátil se ha reinventado en una variedad de cortes, tejidos y estilos que permiten expresar la personalidad a través de la moda. Las chaquetas bomber, vaqueras, de cuero o estilo blazer son solo algunas de las opciones que marcan tendencia año tras año, ofreciendo la mezcla perfecta entre elegancia y comodidad. Además, su capacidad para complementar cualquier look las convierte en el complemento ideal para quienes buscan añadir un toque distintivo a su estilo, ya sea casual, deportivo o sofisticado.

Un lugar perfecto para hacerte con una buena chaqueta de entretiempo para este otoño es Stradivarius. La marca de Inditex ha lanzado la gabardina que se está convirtiendo en tendencia esta temporada por 39,99 euros. Este trench largo fluido, es una prenda que sienta bien a todos los cuerpos y mejora cualquier outfit.

Asimismo, cuenta con un cuello solapa, mangas largas ajustables con hebillas en el puño y dos bolsillos laterales. Además, tiene un cierre con doble botonadura y cinturón. La cadena ofrece desde la XS hasta la XL para que se adapte a todo tipo de cuerpos y medidas y al ser oversize no supondrá ningún tipo de molestia ni incomodidad.

Trench largo fluido. Stradivarius

Si eres de las que no le va el color beige clásico, no tienes de que preocuparte ya que la cadena española la vende en un amplio abanico de colores: piedra, negro, gris, granate y verde militar.

Lo mejor de este tipo de abrigos es que con solo ponértelo le da un toque mucho más elegante y sofisticado a tu look, incluso si vas con ropa deportiva. No cabe duda de que esta será la chaqueta que más veremos esta temporada, y si estás pensando unirte a esta tendencia, no te relajes, porque ya se ha agotado en alguna talla de manera online.