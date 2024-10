Adiós a secar los platos con este nuevo accesorio multifuncional de Lidl: cuesta 2,49 euros y ha triunfado

Los utensilios y accesorios para la cocina deben ser ante todo prácticos. Normalmente, tenemos la cocina repleta de accesorios por todos lados ocupando espacio innecesario en la habitación, incluso alguno que no necesitamos y podemos prescindir de él. Si pensamos en un objeto que ocupa más espacio del que queremos o no suele tener un diseño muy atractivo, lo que se nos viene a la mente es el escurreplatos. Un accesorio muy útil si no disponemos de lavavajillas o si tenemos que fregar sartenes u ollas. Sin embargo, no todos son tan versátiles y prácticos como el que ha lanzado Lidl por 2,49 euros.

La cadena de supermercados de origen alemán ha puesto a la venta dos accesorios para el fregadero que vas a querer en tu cocina de inmediato. Se trata de dos alfombrillas, una funciona como escurreplatos y la otra como antideslizante que se coloca dentro del fregadero. Los dos modelos se venden juntos por 2,49 euros.

Este escurreplatos es ideal para cocinas pequeñas que no disponen de mucho espacio. Con unas medidas aproximadas de 29,5 x 26,5 x 0,25 centímetros podrás colocarlas al lado del fregadero el tiempo que tarde en secarse la vajilla y cuando estén secas se puede enrollar y almacenar fácilmente y no ocupa espacio adicional.

Accesorio para fregadero. Lidl

En cuanto a al antideslizante, es el producto perfecto para proteger tu fregadero y vajilla de arañazos, así como el desgaste. Con un tamaño aproximado de 30 x 0,25 centímetros es adecuado para diferentes tipos de fregadero. Y no solo servirá para no dañarlo, también lo podrás usar para lavar frutas y verduras o filtrar los residuos de los platos, de esta manera, evitarás que se obstruya la tubería y mantendrás tu fregadero siempre limpio.

Lo mejor de todo es que ambos productos son fáciles de limpiar simplemente enjuaga con agua y también se puede lavar en el lavavajillas. Esto sumado a su fácil almacenamiento los convierten en una opción ideal para la limpieza de la cocina.