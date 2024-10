Adiós a OREO: el impactante cartel que ha desatado la locura en España por el final de la icónica galleta

Los amantes de las galletas OREO están en alerta. Y es que la marca ha sorprendido a todos los españoles este miércoles con varios carteles publicitarios colocados en marquesinas o fachadas de edificios donde se siembra la duda sobre el posible final de las míticas galletas que han marcado generaciones.

"Adiós España. Nos parte el corazón, pero tu OREO de siempre se despide", reza el mensaje de una lona gigante situada en plena Gran Vía de Madrid. Junto al texto aparece la imagen de la mítica galleta negra circular, unida por un dulce cremoso blanco en el centro, partida por la mitad.

Los carteles con el mensaje de despedida no solo han aparecido en la capital, sino que ha llegado a otra veintena de ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza, a través de marquesinas y otros soportes publicitarios. De hecho, el mensaje varía dependiendo de su ubicación, transformándose en un "adiós a" la ciudad en cuestión.

Los carteles se instalaron durante el martes y han sorprendido a los consumidores de las famosas galletas en la mañana de este miércoles. La marca ha compartido las imágenes en sus redes sociales. "Nos parte el corazón", han escrito, junto a varias fotografías con el cartel situado en ciudades españolas como Barcelona, Madrid y Sevilla.

En este sentido, el mensaje ha dado pie a la incertidumbre entre los fieles seguidores de la marca, ante la duda de si se trata de un adiós definitivo de la versión tradicional de la galleta o simplemente es una campaña de marketing para el lanzamiento de una nueva versión mejorada del producto.

Sea como fuere, lo cierto es que el mensaje ha impactado entre los amantes de la marca, que rápidamente han reaccionado en redes sociales a las publicaciones alertados por la inesperada noticia. "Sois mis galletas favoritas… No eh, esto no", "¿Qué es esto? Yo no puedo vivir sin OREOS", "Eso no se hace", son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios.

Sin embargo, muchas personas han reaccionado incrédulas a los carteles y han comenzado a especular con la verdadera intención de la marca: "Me da que se avecina nueva imagen para la OREO", "Cambiará el diseño", "Las van a hacer cuadradas".

Una marca emblemática

OREO es una de las galletas más reconocidas y vendidas en todo el mundo. Sus orígenes se remontan a inicios del siglo XX, en la isla neoyorquina de Manhattan, bajo el nombre de 'OREO Biscuit'. Su denominación, al igual que sus múltiples sabores, han ido cambiando con el paso de los años, pero siempre sin perder su popularidad.

En España, se pusieron a la venta por primera vez en 1995, arrasando por su inconfundible sabor y característico diseño. Y es que, además de ser el snack favorito de muchos, su versatilidad las ha convertido en el ingrediente perfecto para muchos postres, además de un aliado para otras marcas.

Galleta Oreo. iStock

La fama de estas galletas impulsó que la marca invitara en 2009 a más de 1.400 personas en Madrid para probar y distinguir entre una galleta OREO y una imitación. El resultado fue que hasta el 97% de los asistentes acertaron con la original. El evento obtuvo un récord Guinness por ser el que más gente reunió para probar un producto a ciegas.

OREO ha protagonizado también otros récords. En 2011, una publicación de su cuenta de Facebook se convirtió en la que más 'me gusta' recibió en un solo día, un total de casi 115.000. En la actualidad, su cuenta en Instagram acumula más de 3,7 millones de seguidores en todo el mundo, reflejo de la gran popularidad de la marca.