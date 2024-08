Carrefour rebaja las sandalias más cómodas para este verano: ahora cuestan 7,99 euros

Un mal calzado te puede estropear el día, especialmente en esta época de verano en la que irse de viaje es una de las actividades favoritas de todo el mundo. Viajar puede implicar estar constantemente caminando y no hay nada como un buen calzado para disfrutar plenamente de una ciudad. Las zapatillas son la mejor opoción para no procuparnos por el dolor de pies, sin embargo, el calor y un zapato cerrado no es la mejor combinación. Por eso Carrefour nos trae la mejor solución y al mejor precio, unas sandalias por tan solo 7,99 euros.

Se trata de unas sandalias simples, planas para mujer con tiras. Estan disponibles en dos colores: blanco y dorado. El blanco es perfecto para combinar con cualquier prenda y el dorado es ideal si queremos darle un toque más elegante a nuestro outfit. Si estás pensando en renovar tu armario, este es tu momento para elevar tu looks veraniegos.

En cuanto alas tallas están disponibles desde la 36 a la 42. Sin embargo, ya hay alguna talla agotada, la gente que no ha querido dejar escapar esta oportunidad tras la rebaja de la cadena francesa.

Sandalias. Carrefour.

Además de su precio, lo mejor que tienen estas sandalias es la comodidad que ofrecen, están compuestas por una plantilla que harán que dar paseos sea de lo más confortable. Por no hablar de lo prácticas que son, la facilidad a la hora de ponerselas hace que sean la primera opción al salir de casa.

Para adiquirir uno de estos codiciados productos solo tienes que acceder a la página web del supermercado francés, aunque si prefieres tener la posibilidad de probártelas antes de realizar la compra siempre puedes ir a la tienda más cercana para conseguirlas.

Si eres de las que prefieres comprarlas online, recuerda que tendrá un coste adicional de 3,99 euros y tardará entre dos y cuatro día en llagar a casa, dependiendo de el lugar de residencia. Aunque se recomienda ir a recogerlas a la tienda, ya que es totalmente gratuito.