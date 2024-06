Los nuevos tupper de Aldi para ir a la playa que mantienen la comida fresca: cuatro por 8 euros

Cada vez son más las personas que optan por llevar platos de comida elaborados en casa, tal vez para ahorrar un poco de dinero o para comer un poco más sano. Para hacerlo como es debido, necesitamos el envase adecuado y afortunadamente, Aldi lo tiene. La cadena de origen alemán ha lanzado un set de 4 fiambreras plegables para poder llevar a cualquier excursión por solo 7,99 euros.

Quizás nunca nos hayamos parado a pensar en la importancia que tiene un buen táper en nuestro día a día. Sin embargo, lo que sí que nos damos cuenta es cuando uno de estos es malo: se derrama la comida, malos olores, plástico deformado... Gracias a las nuevas fiambreras de Aldi, esos problemas de última hora se habrán terminado.

Estos fantásticos tápers son un juego de cuatro unidades plegables, un conjunto que te vendrá de maravilla en tu cocina y te solucionará tus comidas fuera de casa al proporcionarte los mejores recipientes para transportar y conservar la comida con las mayores garantías. El pack de 4 tiene un precio de tan sólo 7,99 euros, un chollazo que sin duda merece la pena aprovechar.

Fiambreras plegables.

De gran resistencia, son recipientes fabricados en silicona platino, por lo que ninguno de los alimentos sufrirá malos olores, no se derramará, no se abrirá por sorpresa, no se deformará el plástico y muchos otros problemas que te ahorrarás. El set incluye 4 unidades de 340 ml, 520 ml, 740 ml y 1,14 l y en diferentes colores: azul y gris.

Por si no fuera suficiente, tienen la gran ventaja de que son fiambreras aptas tanto para el lavavajillas como para el microondas y el congelador. Además, incluye una válvula de vapor.

La verdad es que, las novedades que saca últimamente este supermercado alemán dejan a los consumidores con la boca abierta. En su catálogo se pueden encontrar productos de todo tipo con una inmejorable relación calidad-precio: desde elementos decorativos o ropa de verano hasta incluso menaje de por casa que no tienen nada que envidiar a las grandes marcas.