Adiós al sol en la playa: el producto para protegernos que arrasa en Lidl y que cuesta menos de 20 euros

Llega el verano y con él el momento más esperado del año para muchas personas: poder ir a la playa. Ya sea de vacaciones o porque vivimos a pocos metros del mar, no sería nada de esta época si no pudiéramos darnos un buen baño o tomar el sol en algún momento.

Sin embargo, para poder disfrutar del verano como se debe, tenemos que tener todo preparado antes. Si nos vamos de vacaciones, debemos tener cerrado nuestro destino, nuestro medio de transporte y, como no, nuestro alojamiento. Y una vez estamos allí, no está de más tener cerradas algunas cuestiones como, por ejemplo, que nuestro bañador está a punto.

No obstante, incluso cuando ya estamos en la playa dispuestos a pasar un gran día de verano, a veces nos surgen inconvenientes, como que por ejemplo no tenemos cómo protegernos del sol. Es ahí donde entra en juego un elemento fundamental: la sombrilla. Y es que no todas las sombrillas nos permiten disfrutar de la playa sin preocupaciones. Por eso ahora, Lidl ha puesto en el mercado la que podríamos considerar como la estrella de las sombrillas.

¿Cómo es la sombrilla de Lidl?

Parece una tarea sencilla, pero lo de elegir nuestra sombrilla no es una cuestión baladí. Una duda es si la llevamos desde nuestro lugar de origen en caso de que viajemos en coche. Si ya tenemos una, muchas personas no quieren tener que comprarse una nueva cada vez que llegan a su destino de playa.

Sin embargo, hay otros que prefieren no cargar con ella y comprarla en los típicos puestos que tenemos junto a la arena. No obstante, estas no suelen ser de gran calidad. Por ello, Lidl ha ofrecido a sus clientes la mejor opción, una elección que no tiene fisuras.

Y es que la cadena de supermercados tiene la que probablemente sea la sombrilla más rentable del mercado, perfecta por su calidad-precio. Se trata de una sombrilla paravientos ideal para descansar a la sombra tal y como destaca Trendencias, el portal especializado en viajes.

Esta gran sombrilla no solo nos protege del sol, también de la arena. Y lo mejor de todo, el motivo que la hace única y que la ha convertido en un éxito de ventas: dispone unos bolsillos laterales que son muy prácticos para guardar cosas y protegerlas de pisotones, suciedad e incluso robos.

La sombrilla de Lidl que arrasa. Lidl

Así pues, es el producto perfecto para protegernos del sol. Sobre todo para los niños, los cuales se muestran un tanto rebeldes a la hora de que les pongamos crema. Pero con esta sombrilla estarán totalmente protegidos. Además, ofrece otra posibilidad que la convierte en única.

Un recurso, o un truco, que hace de este producto un elemento inamovible a pesar de que lleguen vientos huracanados. Esos mismos bolsillos laterales se pueden llenar de arena. Así, con el peso, se hace resistente a esas fuertes corrientes de aire. Por si fuera poco, sus posibilidades de uso son casi infinitas, ya que dispone de varias posiciones. Una de ellas permite crear una especie de tienda de campaña para cubrirnos, sobre todo, del aire que levanta la arena. Además, para los más coquetos, la tenemos en varios colores.

Esta espectacular sombrilla se monta y se desmonta en cuestión de segundos con suma facilidad y sus medidas son 120 x 210 x 130 centímetros, dando una gran amplitud y cobertura. Su diámetro es de 160 centímetros y a pesar de ser tan grande, es muy ligera, ya que solo pesa 920 gramos.

Por solo 20 euros podemos hacernos con esta increíble sombrilla compuesta por acero, fibra de vidrio y plástico que incluye dos piquetas para clavar en la arena y una bolsa de transporte para que podamos llevarla a donde queramos. La compañera ideal del verano.