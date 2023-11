Los alimentos del súper que no caducan nunca pese a lo que ponga en su etiqueta: la lista completa

Una de los gestos más característicos cuando realizamos la compra en el supermercado es echar un vistazo a la fecha de consumo de los productos así como a sus características. Y es que, la caducidad de los alimentos es un factor crucial que determina cuánto tiempo puede permanecer un producto en nuestra despensa antes de que pierda sus propiedades. Sin embargo, hay ciertos alimentos como son la miel, la sal o el aceite, que no caducan nunca y que se pueden tomar tranquilamente sin ninguna preocupación.

En este sentido, conviene especificar que existen alimentos con fecha de caducidad como son los perecederos, es decir, aquellos que se deben consumir en pocos días. La verdura, la fruta o la carne fresca son solo algunos ejemplos de esta clase de comestibles. Por otro lado, se encuentran aquellos con fecha de consumo preferente, es decir, son alimentos que pierden parte de sus propiedades una vez que vence la fecha, aunque no presentan ningún riesgo microbiológico.

No obstante, al margen de estas categorías, los productos que no caducan son aquellos que si se conservan de forma adecuada pueden durar muchos años sin la necesidad de desperdiciarlos, y que no suponen ningún riesgo para la salud. Además, la mayoría son clásicos de nuestra despensa.

La miel, uno de los productos que no caducan.

El vinagre es uno de los alimentos que no caduca nunca. Eso sí, debe almacenarse en un recipiente hermético, y en un lugar fresco y oscuro, lejos del calor y la luz solar. Su elevada acidez le proporciona una vida útil para ser utilizado a largo plazo. Pese a que puede llegar a perder su sabor original, no caduca nunca. Esto se debe a que el vinagre es un producto fermentado alcohólico, hecho a partir de productos como el vino, la sidra, la cerveza o el vino destilado.

El aceite es otro de los productos que no pueden faltar en esta lista. Esto se debe a que contiene algunos antioxidantes naturales, como la vitamina E, los ácidos grasos poliinsaturados y los carotenoides. Estos antioxidantes impiden que se oxide y evita que se pierda su calidad. No obstante, no hay que descuidar que se puede dañar cuando está expuesto a altas temperaturas, luz directa del sol o cuando se deja por mucho tiempo. Por ello, siempre es recomendable guardar el aceite en un lugar fresco y oscuro para evitar que se deteriore.

Otro alimento que no caduca nunca es la sal. Aunque es conveniente conservarla en ambientes secos para que la humedad no la apelmace -si esto llegase a suceder bastaría con romper los bloques o grumos que se formasen- y alejada de olores desagradables que podrían ser absorbidos por la sal. Y es que, no solo se puede conservar durante toda la vida, sino que es un excelente conservante. No obstante, las sales aromatizadas con algún ingrediente orgánico como puede ser la trufa, con el paso del tiempo sí pueden perder el aroma.

Al igual que la sal, el azúcar moreno también es un conservante natural gracias al cual podemos conseguir que elaboraciones como las mermeladas se puedan conservar durante largo tiempo sin alterarse. Es un alimento que no caduca nunca gracias a su contenido de vitamina B6 así como de minerales como el hierro, el fósforo y el manganeso. Su alto contenido de antioxidantes evita que se oxide y que se pierda su calidad. Para ello, solo hay que preocuparse de mantener el azúcar lejos de la humedad.

Para terminar esta lista de alimentos escasamente perecederos, cabe mencionar la miel: a pesar de que muchos comercios avisan de fechas de caducidad, la miel puede durar para siempre. De hecho, se sabe que existe el caso de un tarro encontrado en una tumba egipcia con 3.000 años de antigüedad y dicha miel aún era comestible.

