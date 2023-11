Este es el mejor yogur de España que puedes comprar en el súper: cuesta solo 1,49 €

En numerosos hogares de España, el consumo diario o frecuente de yogures es una práctica común. Es por esta razón que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de este producto, con el objetivo de identificar la mejor opción disponible en los supermercados de España.

En su evaluación, se han considerado diversos factores que han permitido determinar cuál es el yogur con la mejor relación calidad-precio en el mercado español. Sorprendentemente, el producto destacado no proviene ni de Mercadona ni de Lidl, sino que es una marca blanca asociada a un supermercado ampliamente reconocido, desconcertando así a muchos consumidores.

El mejor yogur de España según la OCU

Tras analizar decenas de yogures de los supermercados de España, la Organización de Consumidores y Usuarios ha destacado especialmente a determinadas marcas blancas, siendo el Yogur Natural de Dia el mejor de España para esta organización. La marca blanca del supermercado de origen madrileño ha conseguido, de esta forma, superar ampliamente a otros fabricantes por todos conocidos como Kaiku o Danone.

Desde la OCU se ha valorado muy positivamente su contenido en lactosa, sus reducidos azúcares añadidos y su precio de solo 1,49 euros por un pack de ocho unidades. En total, ha conseguido obtener una nota final de 73 puntos sobre 100, logrando así imponerse a sus rivales.

Otros yogures de buena calidad

Aunque los yogures naturales de Dia han conseguido alzarse con la primera posición, existen otras marcas blancas de supermercado que les siguen muy de cerca. Con 71 puntos sobre 100 en el análisis nos encontramos en el segundo puesto con el Yogur Natural de Carrefour, considerado una de las mejores opciones de compra, y cuyo coste es de 1,44 euros por un pack de ocho yogures.

En el tercer lugar de la clasificación se encuentra otra marca blanca muy bien valorada, como es el Yogur Natural de Eroski. En este caso ha conseguido obtener una calificación idéntica a la anterior, con 71 puntos. Su precio es aún más asequible, con un coste del pack de ocho unidades por 1,39 euros.

Tras ellos, se sitúan en el ranking el Yogur Natural Condis, con 69 puntos sobre 100, y el Yogur de Euromadi, con idéntica puntuación.

Cómo elegir un buen yogur

En los supermercados nos encontramos habitualmente con una amplísima oferta de yogures, lo que hace que llegue a resultar muy complicado tomar una decisión de compra, pero también poder diferenciar un yogur saludable del que no lo es. Para que esto ya no sea un problema se puede recurrir a lo indicado por la farmacéutica y divulgadora científica Marián García, más conocida como "Boticaria García", quien ideó la regla del 3-4-3.

Esta se encuentra incluida en su libro El jamón de York no existe, dando una serie de recomendaciones al respecto, dejando claro que hay que tener en cuenta los ingredientes que llevan y la composición nutricional básica del yogur, es decir, la proporción de grasas, proteínas y azúcares que contienen.

Regla del 3-4-3

Para que un yogur sea considerado de una buena calidad y sano, hay que fijarse en su composición. Si se observa de forma detenida su tabla nutricional, hay que comprobar si cumple con la regla del 3-4-3, que consiste en que tenga un 3% de grasa, un 4% de azúcar y un 3% de proteínas. Si el yogur cuenta con estas proporciones o muy parecidas (ya sea un 1 o un 2% por arriba o abajo) se podría considerar un producto saludable.

El motivo por el que deberían tener estos valores tiene que ver con que se trata de nutrientes que se presentan de forma natural en la leche, es decir, que no se ha agregado ningún otro ingrediente que provoque una alteración en las propiedades del yogur, ni siquiera azúcar. Este sería el caso de los tradicionales yogures naturales, si bien estos cada vez tienen menos presencia en los supermercados. Asimismo, un yogur desnatado con un 0% de grasa, manteniendo el resto de proporciones, se consideraría saludable.

Si hablamos de los yogures desnatados, hay que prestar especial atención en la cantidad de azúcar que contienen los yogures, ya que en una gran cantidad de casas se agrega azúcar para compensar la falta de sabor por la ausencia de nata. Los edulcorantes, aunque no son tan perjudiciales para la salud como el azúcar, también es recomendable evitarlos, porque además de no suponer ningún aporte a nivel nutricional, no hacen más que hacer que el consumidor se acostumbre al sabor dulce y, a largo plazo, pueden alterar la microbiota.

No más de cuatro ingredientes

Otra de las señales que nos pueden llevar a determinar si un yogur es o no sano es fijarnos en la cantidad de ingredientes que lleva, que en ningún caso debe superar los cuatro. Un yogur no necesita más que leche y fermentos lácteos, pero es usual que se le añadan otros ingredientes como la leche en polvo o proteínas de la leche, que no alteran el producto y que, por tanto, hacen que siga siendo considerado un yogur saludable.

Sin embargo, si nos encontramos con una lista de ingredientes más amplia, en la que hay presencia de saborizantes, azúcares, aromatizantes, edulcorantes…, pasaría a ser considerado un alimento procesado, lo que desaconsejaría su consumo habitual. Esto sucede con la mayor parte de los yogures que se pueden encontrar en el mercado, sobre todo en aquellos de sabores.

