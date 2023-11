La advertencia a quienes compran yogur griego en el supermercado de la nutricionista Robles

El yogur es uno de esos productos que no puede faltar en la lista de la compra: tanto si quieres desayunar, como merendar o tomar un postre, el yogur siempre es una solución ideal y fácil de consumir. Eso sí, en los últimos años los nutricionistas han cargado contra la mayoría de estos productos, porque no son tan saludables como las recetas originales: el yogur natural y el yogur griego natural.

Hasta ahora estas eran las dos únicas versiones de yogur del supermercado que realmente podíamos llamar saludables. Sin embargo, la tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles ha aportado un matiz a esta creencia en el programa Saber Vivir de Televisión Española (TVE). "Lo primero que tendríamos que saber es si sigue o no la receta griega", ha advertido esta experta.

¿A qué se refiere Robles? Pues a que el yogur griego tradicional se elabora de una manera diferente a la mayoría de los que produce la industria alimentaria. "Generalmente, lo que encontramos en el supermercado, los yogures griegos industriales, no siguen esa receta griega que consiste en que, una vez que se ha formado el coágulo de la leche, se retira parte del suero, queda más concentrado y así se concentran más las proteínas, tiene esa cremosidad especial", ha explicado Robles.

[Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si desayunas todos los días un yogur natural]

Los del supermercado, por el contrario, utilizan ingredientes como la nata, los espesantes o, incluso, los almidones para imitar esa sensación cremosa del yogur griego que tanto nos gusta. Eso sí, con este método lo que no se pueden emular son sus propiedades: este yogur y el griego original no tienen nada que ver. Por eso, la experta nos anima a que busquemos un yogur griego en el súper que no tenga ninguno de esos ingredientes.

¿Y qué pasa con el resto de yogures? Pues debemos seguir el mismo consejo que ya sabíamos: los yogures más saludables del supermercado son los naturales. En este sentido, también deberíamos echar un vistazo a su lista de ingredientes y buscar aquellos que sólo tengan leche –también leche en polvo– y fermentos lácticos. Si nos gusta con sabor a fruta, podemos añadirla nosotros mismos a esos yogures naturales.

Sigue los temas que te interesan