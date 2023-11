Estos son los dos peores piensos del mercado para tu perro: no alcanzan el mínimo en nutrientes

Que España es uno de los países con más perros de todo el mundo es una realidad. Así lo corroboran los últimos datos proporcionados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC). Hablando en términos absolutos, en España hay 47.307.133 humanos y 9.280.821 perros. Y es que el espacio que ocupan los canes en nuestro país ha conseguido superar en algunas zonas al de los niños. Por comunidades autónomas, Asturias, Aragón y Castilla y León son las regiones donde más perros hay. Concretamente, 3 por cada diez humanos. Por el contrario, La Rioja, País Vasco y Navarra son las zonas donde menos perros hay.

Dada la importancia que han adquirido en la vida de las personas, son cada vez más los españoles que intentan que sus perros tengan el mejor estado de salud posible. Y uno de los puntos básicos para garantizar el correcto funcionamiento de sus organismos es la comida que ingieren. Muchos dueños de canes, en ocasiones, tienen dudas sobre qué tipo de pienso dar a su perro. Y ha sido por eso, precisamente, por lo que la OCU ha decidido analizar un total de 27 piensos para averiguar cuáles son los que mejor y peor calidad tienen.

Antes de analizar los piensos y dar su veredicto, la OCU ha querido puntualizar a través de su página web una serie de aspectos que son básicos a la hora de cuidar a un animal. Y es que, aunque muchos ciudadanos piensan que sus perros deben ingerir comida muy variada, la realidad es que los perros no necesitan alimentarse como los humanos. Hay diferentes marcas que ofrecen piensos de sabores como pollo, salmón o cordero. Sin embargo, tal y como afirman desde la OCU, estos van más dirigidos a la satisfacción de los dueños.

Imagen de archivo de un perro comiendo pienso. EFE

Otra de las dudas que suele surgir en la mente de los dueños de canes es el tipo de comida que deben darles en función de su tamaño, la edad, la raza o la actividad física. "El pienso debe aportar la suficiente energía, proteínas, ácidos grasos, hidratos de carbonos, vitaminas y sales minerales", aseguran desde la OCU.

Pero no es lo único que hay que tener en cuenta en la alimentación de un perro. Otro elemento básico es el agua. Y es que, tal y como apuntan, una pérdida del 10-15% del agua corporal puede ser letal.

Siguiendo esta línea, los fabricantes de piensos suelen indicar el tamaño de la ración para poder cubrir las necesidades de los animales. Para un perro de 10 kg, la ración media está en torno a 140-190 gramos al día. Sin embargo, desde la OCU recalcan que el dueño debe estar atento al peso de su perro y vigilar si este experimenta ganancias o pérdidas importantes en cuanto al peso.

A la hora de elegir el tipo de pienso, es importante recalcar que los perros que solo comen pienso deben tomar uno que sea completo y que cuente con una composición nutricional correcta para sus necesidades vitales. Y por ello, la OCU ha querido trasladar a los consumidores cuáles son las mejores opciones para sus canes.

Los mejores y los peores piensos

En el análisis que ha realizado, la OCU ha destacado que hay dos tipos de piensos que se venden actualmente en el mercado y que cuentan con una serie de deficiencias nutricionales. Aunque esto no sea perjudicial para los perros, desde el organismo aseguran que no es lo más adecuado.

Uno de estos piensos es el Compy Supreme Pollo, fruta y verduras, que tal y como señala la OCU no alcanza el mínimo de grasas, que es una de las principales fuentes de proteínas. Pero no es el único. También está el Brekkies Delicious Buey, que no incorpora la cantidad mínima imprescindible de metionina, un aminoácido básico

Además, la OCU ha querido resaltar también la importancia de los precios de estos piensos. Los mejores, tal y como afirman, no suelen costar más de 5 euros/kg. Sin embargo, hay productos con buenos resultados que pueden permitir ahorrar a los consumidores grandes cantidades de dinero al año.

Concretamente, los usuarios podrían ahorrar hasta 665 euros al año si compraran piensos baratos y de buena calidad como, por ejemplo, Compy Pollo, ternera, fruta y verduras. Este ha sido elegido por la OCU como el mejor en cuanto a calidad-precio. Ahora bien, si los dueños de los perros únicamente quieren fijarse en la calidad podrían elegir el Orijen Original, uno de los mejores, aunque también de los más caros.

