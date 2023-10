Esta es la comunidad autónoma más querida por los españoles: por delante de Galicia y País Vasco

España ha recibido durante los ocho primeros meses del año más de 57 millones de turistas. La cifra supone un aumento de casi un 20% respecto a 2022. Reino Unido fue el principal país emisor de turistas en agosto, con dos millones, seguido de Francia y Alemania. Sin embargo, a pesar de que el turismo internacional siga siendo una de las grandes fuentes de beneficios para el país, la realidad es que la aportación del turismo nacional va incrementándose cada vez más. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 89,2% de los viajes que los españoles hicieron durante el tercer trimestre de 2022 fueron dentro del territorio nacional.

La plataforma de FreeTour GuruWalk elaboró un informe en el que se confirmaba cuales eran las dos ciudades más visitadas por los españoles en su propio país: Barcelona y Madrid. Sin embargo, a pesar de ser las más visitadas, no son las más queridas. Así lo ha confirmado el portal Electomanía, especializado en encuestas y sondeos, que ha revelado ahora cuáles son las comunidades autónomas más queridas por los españoles y cuáles las más odiadas.

El estudio se ha realizado a través de una serie de preguntas que se han realizado a un total de 1.600 personas. En ellas se pedía a los participantes valorar del 1 al 10 a cada una de las comunidades autónomas, siendo el 1 la peor puntuación y el 10 la mejor. En base a las respuestas de los participantes en el estudio, cada comunidad autónoma ha obtenido una clasificación total, que ha permitido desglosar a través de un ranking cuáles son las comunidades más queridas y odiadas.

Gente paseando por una calle de Valencia. EFE

Si hay algo que han dejado claro los participantes de la encuesta es que el norte está entre sus preferencias. La comunidad autónoma mejor valorada de toda España ha sido Asturias, con un 7,9 de calificación total. A esta le siguen Galicia y País Vasco, que han obtenido un 7,7 y un 7,6 de nota, respectivamente. El 'top 5' de las comunidades autónomas favoritas entre los españoles lo cierran Navarra y Aragón, ambas con un 7,3 de nota.

La siguiente comunidad autónoma mejor valorada después de estas es Baleares, seguida de Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias y Cataluña, que tiene un 7 de puntuación. Todas las comunidades anteriormente mencionadas han conseguido una nota superior a 7, por lo que todas ellas han recibido una calificación de "notable".

La Comunidad de Madrid se encuentra en la decimosexta posición, con una puntuación de 6,6. Según los participantes en la encuesta, la región que engloba la capital del país sería peor valorada que otras como Andalucía e igual que La Rioja y Castilla y León (las dos con 6.6).

Entrando ya en las menos queridas, nos encontramos con Extremadura, con un 6,5 de puntuación, seguida de Castilla-La Mancha, que ocupa la decimosexta posición de la tabla con un 6,2 de puntuación. Y por último, las menos queridas serían: Murcia, con un 6,2, por delante de Ceuta y Melilla, que han sido las peores valoradas. Las dos ciudades autónomas han sido las que peor valoración han recibido y han sido catalogadas como las menos preferidas por los españoles. Ambas han recibido una puntuación de 5,5 sobre 10.

¿Cuál es la ciudad más maleducada de España?

La plataforma Perply ha realizado un estudio para conocer la opinión de sus residentes acerca del nivel de educación que muestran sus conciudadanos en las 12 áreas más propensas a mostrar una falta de cortesía hacia los demás.

Algunos de los comportamientos por los que se les ha preguntado son: quedarse absortos con el teléfono en público, no dejar que la gente se agrupe en el tránsito, no ralentizar cuando conducen cerca de peatones, ser ruidosos, no saludar, mirar vídeos en público, hablar por el altavoz, tener un lenguaje corporal hermético, no respetar el espacio personal, ser descortés, no dar propinas o saltarse las colas.

Las tres ciudades más maleducadas de España son Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche. Si se realiza una comparación con la media de 5,53 que han obtenido las ciudades, estas tres superan con creces el dato, habiendo obtenido un 6,06, 5,95 y 5,81, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife ha sido la ciudad que ha sido catalogada como la más maleducada. Según los resultados del estudio, sus habitantes se caracterizan por pasarse todo el día pegados al teléfono y no dar paso a otros coches cuando hay mucho tráfico.

Esta es la ciudad de España más longeva

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado cuál es la esperanza de vida media de los ciudadanos de España. Los madrileños son los ciudadanos que mejor se conservan para llegar a superar los 80 años. Por el contrario, hay otras ciudades en el resto de España, que según este informe, no alcanzan la media española de vida. Se trata de Ceuta (78,16 años), Milla (79,4), Almería (80,48) y Cádiz (80,66).

Además, hay que tener en cuenta que Ourense es la ciudad de toda España con más habitantes que superan los 100 años. A Ourense le siguen las provincias de Soria, Zamora, Lugo, Salamanca, León, Ávila, Pontevedra y Teruel,

