En este restaurante de Oviedo se come uno de los mejores cachopos de la región

En Asturias, el pasado mes de abril de este 2023, tal y como conocemos gracias a La Voz de Asturias, tuvo lugar un concurso nacional que otorgó el premio al mejor cachopo, que se come en un restaurante de Oviedo.

Sin embargo, este restaurante no es el único de Asturias en el que se come un buen cachopo, si no hay que otros bares que también merecen ser visitados, como es este del que te hablamos a continuación.

¿Qué es un cachopo?

En primer lugar, ¿qué es un cachopo? Un cachopo es un plato característico de la gastronomía de Asturias en España. Consiste en dos filetes de ternera grandes, entre los cuales se coloca jamón serrano y queso.

Cabe destacar que este plato de carne se come frito y caliente tras ser empanado en harina, huevo y pan rallado. Además, se suele servir con guarnición de patatas y pimientos, en la mayoría de restaurantes.

Si bien es cierto que la receta tradicional lleva jamón serrano y queso como relleno, actualmente son muchas las variantes que podemos encontrar en los distintos restaurantes asturianos: cecina con queso de cabra, cebolla caramelizada, pimientos, setas, espárragos, dulce de manzana, chosco de Tineo...

El mejor restaurante para comer un cachopo

Las Tablas del Campillín es uno de los mejores restaurantes para comer un cachopo de la mejor calidad. Se trata de un restaurante de Oviedo, situado concretamente en la Calle Arzobispo Guisasola.

Tal y como indican ellos mismos en su página web: "Las Tablas del Campillín es el restaurante con más premios al mejor cachopo de Asturias, y junto a Vinoteo, restaurante situado en Oviedo del mismo cocinero, suman 17 premios en total."

"Es el autor del primer recetario de cachopos, publicado por el periódico La Nueva España, de gran éxito y agotado actualmente. Creadores de Día del Cachopo junto a Noelia Solla, juntan cada año a los periodistas y blogueros de Asturias en una cena con cachopos para disfrutar y dar a conocer este manjar."

"En 2019 ha vuelto a ganar el Campeonato de Cachopos de Asturias y con su cachopo minero ha conseguido 5 premios en 4 meses, es el cachopo con más premios actualmente."

"Siempre utilizando los ingredientes frescos y de calidad de Asturias, ha conseguido convencer a críticos gastronómicos como Capel del Diario El País y al gran público que visita Oviedo. Defensores de la mejor carne de Asturias, la ternera asturiana IGP, del Chosco de Tineo, del Queso Cabrales, Vidiago, amantes del queso Afuega'l pitu, de la harina de castaña ecológica, del Gochu Asturcelta, de la huerta propia y de los productores asturianos."

"El secreto de nuestros cachopos está en la calidad de los productos asturianos que usamos, en las manos experimentadas de nuestras cocineras que llevan 11 años esforzándose por mejorarlos, por hacerlos mejor cada día. Y también en nuestros productores que nos seleccionan lo mejor que tienen, nos aconsejan y recomiendan, somos de comprar en las tiendas del barrio, tenemos huerta propia y nos apasiona nuestro trabajo."

Si nos fijamos en la carta de Las Tablas del Campillín, los cachopos disponibles son los siguientes:

Cachopo Minero Campeón de Asturias 2019: "Relleno de jamón y queso asturianos, oscurecido con tinta de calamar. Elaborado con Ternera Asturiana IGP. El cachopo más premiado en todos los campeonatos. Ganador del VI Concurso Regional de Cachopos de Asturias (2019) y 3er Mejor Cachopo de España (2019)."

Cachopo Campeón de Asturias 2016 : "Relleno de paleta ibérica, queso Cabrales y pimientos del piquillo. Elaborado con Ternera Asturiana IGP.

Cachopo ganador del Primer Premio en el III Concurso Regional de Cachopos de Asturias (2016)".

: "Relleno de paleta ibérica, queso Cabrales y pimientos del piquillo. Elaborado con Ternera Asturiana IGP. Cachopo ganador del Primer Premio en el III Concurso Regional de Cachopos de Asturias (2016)". Cachopo Homenaje a Maria Luisa . "Relleno de jamón, queso y champiñones. Elaborado con Ternera Asturiana IGP. Nuestra versión en homenaje a Maria Luisa, la cocinera más importante de Asturias quien con sus libros enseñó a cocinar a varias generaciones."

. "Relleno de jamón, queso y champiñones. Elaborado con Ternera Asturiana IGP. Nuestra versión en homenaje a Maria Luisa, la cocinera más importante de Asturias quien con sus libros enseñó a cocinar a varias generaciones." Cachopo Tradicional . "Relleno de jamón y queso. Elaborado con Ternera Asturiana IGP."

. "Relleno de jamón y queso. Elaborado con Ternera Asturiana IGP." Cachopo Leonés. "Relleno de cecina y queso de cabra. Elaborado con Ternera Asturiana IGP."

¿De dónde surge el cachopo?

En lo que respecta al origen del cachopo, son distintas las teorías que se sostienen. Por un lado, tal y como sabemos gracias a La Voz de Asturias, el gastrónomo Eduardo Méndez Riestra sostiene que los cachopos fueron popularizados por el bar Pelayo de Oviedo durante los años 40.

Posteriormente, en los años 60 esta receta se iría extendiendo por otros locales como la Nueva Allandesa, en Pola de Allande; La Gruta, en Oviedo o Casa Puyo en Trubia.

Sin embargo, algunas teorías dicen que el cachopo no habría surgido en el siglo XIX, sino que vendría de tiempos atrás.

En cualquier caso, está claro que su popularización tuvo lugar en este siglo anterior. Actualmente, no solo es un plato famoso en España, sino en otros lugares del mundo, como en Uruguay.

