Decathlon tira la casa por la ventana con sus rebajas: el set de palas de tenis para playa por 7,99 euros

Seguro que no soy la única que al pensar en vacaciones en la playa se le viene la típica imagen de dos personas jugando a las palas en la orilla. Y es que, sin lugar a dudas, el tenis de playa está muy de moda. De hecho, en los años 70 era considerado como uno de los deportes más atractivos para practicar en verano; y en la actualidad no iba a ser menos. Por ello, y con la intención de que no te aburras mientras tomas el sol, Decathlon ha rebajado un 33% este set de palas de tenis.

Este pack de palas de playa de la marca Sandever están fabricadas con madera noble y además cuenta con un mango antideslizante para garantizar un agarre suave y firme. Este set es ideal para todos aquellos que se quieren inciar en este deporte o que simplemente quieren entretenerse mientras disfrutan de las vacaciones.

Las palas de tenis de playa de la firma Sandever están a precio de infarto en Decathlon. Y es que actualmente cuentan con un descuento del casi 40%, es decir que pueden ser nuestras por solo 7,99 euros. Seguro que una vez que las pruebes pasan a ser un imprescindible en tu equipaje de vacaciones. Además, la cadena ofrece este producto en 5 modelos diferentes: amarillo, morado, naranja, verde y negro. Todos ellos incluyen la pelota.

Set palas de tenis.

Tal es la locura de este set que los casi 200 clientes que lo han comprado lo han valorado con 4,5 estrellas sobre 5. De hecho, en la página web podemos apreciar comentarios como: "Muy satisfecha" o "Me encanta".

