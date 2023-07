¿Cuál es el signo más manipulador y narcisista del zodiaco? Esto es lo que dice el horóscopo

Las personas narcisistas no tardan en destacar en los grupos o ambientes en los que se encuentran, ya que en muchas ocasiones sus intenciones y forma de actuar se pueden detectar por sus propias palabras. Aunque muchos no lo crean, el signo zodiacal tiene una gran influencia en este sentido y gracias a ellos podemos saber quiénes son las personas más manipuladoras y narcisistas.

En este sentido, hay un signo del zodiaco que destaca por encima del resto, y este es Tauro, que no tiene problema alguno a la hora de manipular a los demás con el único objetivo de conseguir su objetivo.

Un individuo que es narcisista y manipulador quiere ser siempre el centro de atención en cualquier reunión o evento en el que esté presente. Siempre es el más soñador del lugar y tiene tal capacidad para persuadir a los demás que, cuando pone sus ojos en una persona, es capaz de llegar a una manipulación que haga que, sin que te des apenas cuenta, estés entrando en el juego que él desea.

Los nacidos bajo el signo Tauro son conscientes de que tienen una personalidad narcisista y manipuladora, y lejos de que esto les haga sentirse mal o les resulte desagradable, reconocen que es la mejor técnica que tienen en su mano para llegar a alcanzar sus metas. Y es que la actitud de Tauro acostumbra a ser muy marcada.

Tauro, el signo más manipulador y narcisista

Los nativos del signo Tauro tienen el pensamiento de que son superiores en muchos aspectos al resto, y sienten que sus metas y logros tienen más valor que los de los demás, por lo que creen que son merecedores de recibir toda la atención. Es un signo zodiacal que no tiene demasiada empatía con los demás, y esto se refleja en que, cuando otras personas les hablan de algún suceso que les ha ocurrido a ellos, no toman ni siquiera la iniciativa de tratar de entenderlo, ya que no les importa.

Se trata de un signo que sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer para conseguirlo, y no tiene problema en pasar por encima de otras personas, sin importar si las lastima o las hace de menos. Por ello, puede ser manipulador y narcisista a pesar de que, a simple vista, parezca una persona tranquila y cercana, ya que en su interior realmente se trata de personas frías y calculadoras.

Los nacidos bajo este signo del zodiaco tienen una capacidad innata para manipular e influenciar a las personas, llegando al punto de hacerles pensar en cosas en las que nunca había reparado o incluso para ir en contra de lo que habitualmente harían.

¿Cómo es una persona manipuladora?

Una persona manipuladora es aquella a la que le gusta ser el centro de atención, individuos que acostumbran a querer ser siempre el centro de atención. Con los demás acostumbran a mostrarse abiertos y gentiles, ya que, al conseguir un trato más personal, se puede comportar precisamente de una manera opuesto.

Cuando están lejos de la mira de los demás, son personas que se irritan con facilidad y que no reconocen sus errores, llegando a haber casos en los que incluso evaden sus responsabilidades. Independientemente de que sea del signo Tauro o de otro signo zodiacal, aquellas personas que son manipuladoras acostumbran a mantenerse todo lo posible en su zona de confort, ya que prefieren huir de los cambios, por los que sienten un gran temor.

¿Cómo es una persona narcisista?

Por su parte, una persona narcisista es aquella persona que siempre está preocupado por destacar, y que siempre está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para alcanzar el éxito en todo lo que hace, incluyendo su propio aspecto físico, su trabajo o su vida familiar. Para estas personas nada es suficiente, y trabaja constantemente en busca de que los demás le brinden su admiración y atención.

Este deseo ferviente que tiene en su interior hace que en ocasiones minimice los sentimientos de otras personas, al resaltar sus virtudes o sus problemas, ya que siempre considera que estos tienen más importancia que los de los demás.

A pesar de que no es el único de los signos del zodiaco que tiene esta característica, Tauro se sitúa a la cabeza de los signos manipuladores y narcisistas, y aunque no todos los nacidos bajo este signo lo son, sí que es una característica habitual en ellos.

Otros signos del zodiaco que también son narcisistas

Además de Tauro, otros signos del zodiaco se caracterizan por ser narcisistas, siendo uno de ellos Virgo, que siempre piensa que es el mayor genio que hay en una sala. Son muy buenos mentirosos y no tienen reparo alguno a la hora de mentir para conseguir lo que quieren. Además, en muchas ocasiones se comportan de una forma arrogante o engreída.

Por su parte, los Leo también acostumbran a tener este rasgo en su personalidad, ya que están tan llenos de ellos mismos que no es difícil verlos como narcisistas. Consideran que el mundo gira en torno a ellos y esto hace que crean que todo justifica que pueden hacer lo que deseen con el objetivo de que siga siendo así. Parecen muy confiados, pero, en secreto, son inseguros, como un narcisista. Son capaces de hacer cualquier cosa posible para satisfacer sus deseos, sin importarles que otras personas resulten heridas en este proceso.

