Estos son los signos del Zodiaco más infieles con los que no deberías salir

La personalidad de la gente se ve influenciada de manera directa por los astros. De esta manera, el horóscopo determina la forma de ser y el comportamiento de cada individuo a lo largo de su vida. Por este motivo, en el aspecto de la infidelidad influye mucho si eres un signo de agua, aire, tierra o fuego.

Puede que tú no lo hayas notado nunca, pero los astros determinan las diferentes cualidades de las personas y son los que te hacen ser fuerte o débil en cada una de las etapas de tu vida.

De hecho, en este artículo, te revelamos los signos del Zodiaco más infieles con los que no debes salir para evitar posibles decepciones futuras. Si buscas una relación exitosa toma papel y boli y anota como es el signo de Zodiaco de tu alma gemela.

Los signos del Zodiaco más infieles

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Como de por sí, poseen una naturaleza aventurera, no pueden evitar ser infieles y engañar a sus parejas, aunque luego se arrepientan de ello.

Una de las características de este signo es que son francamente sinceros, por lo que si los pillan no negarán el engaño. Quizás lo hagan para estar en paz con su conciencia. Sin embargo, es un golpe muy duro para sus parejas, por lo que no te recomendamos que salgas con un Aries.

Además, si intentas debatir con ellos la infidelidad, siempre encontrarán una manera de justificar sus actos y llevar la razón.

Géminis (21 de mayo - 21 de junio)

Este signo del Zodiaco es muy cómodo, pues siempre engaña a su pareja con alguien que tienen cerca como un amigo o compañero de trabajo. Les gusta conocer a las personas antes de seducirlas y capturarlas en su red, por lo que no te será difícil pillarlos.

Sin embargo, los géminis no quieren dejar la relación que poseen, aunque hayan cometido una infidelidad. De hecho, se enfadarán cuando tu seas quien rompe con ellos.

Virgo (22 de septiembre - 21 de septiembre)

Seguramente te hayas enamorado de un virgo por su dedicación y afecto. No obstante, debes saber que los virgos son unos maestros del engaño.

¿Sabías que los virgos pueden estar en varias relaciones al mismo tiempo sin que sus parejas lo lleguen a descubrir nunca? La cualidad de estas personas es que son altamente planificadoras y han estudiado cada una de las situaciones de antemano, por lo que será muy difícil descubrirlos. Además, nunca dejarán de prestar atención a sus parejas y se mostrarán tan entregados en sus relaciones como el primer día.

Así que, si quieres descubrirlos tendrás que estar muy atento y observar de cerca cada movimiento que realicen.

Libra (23 de agosto - 22 de octubre)

A los libras no les asusta ser pillados y siguen jugando con varias personas al mismo tiempo. De hecho, los libras suelen manipular a la gente para conseguir lo que se proponen y nunca aceptan por completo la responsabilidad de sus actos.

Sin embargo, debajo de esa carcasa de seductores que poseen, también hay un corazón que sufre cuando pierden a una persona querida por culpa de sus actos. No obstante, por naturaleza siempre actúan tarde y casi nunca logran alcanzar el amor verdadero.

Sagitario (21 de noviembre - 22 de diciembre)

Los sagitarios son personas a las que les encanta experimentar y jugar con las nuevas conquistas. En general, son individuos que siempre buscan presas nuevas a las que acechar. De hecho, salir con muchas personas diferentes les da vitalidad y energía.

Normalmente los sagitarios no suelen durar más de un mes en las relaciones, porque se aburren y necesitan experimentar cosas diferentes.

Capricornio (23 de diciembre - 21 de enero)

No suelen preocuparse mucho por las parejas que consiguen, por lo que no piensan demasiado en sus actos a la hora de cometer una infidelidad. Aunque son personas muy inteligentes y saben encubrir sus actos para no ser descubiertos.

Sin embargo, sus infidelidades se mueven por la atracción física hacía otras personas. Lo que quiere decir que, a lo mejor, sí que están verdaderamente enamorados de ti, pero no pueden evitar engañarte con otras personas.

Acuario (22 de enero - 21 de febrero)

Los Acuario no quieren ser infieles, pero en ocasiones sienten la necesidad emocional de salir con otras personas porque piensan que se han enamorado de verdad.

De hecho, son como niños pequeños a los que se les puede manipular fácilmente.

Estas personas se caracterizan por su fácil encariñamiento, por lo que, si cuidas tu relación al máximo cada día, evitarás que se fijen en otras personas.

Piscis (22 de febrero - 20 de marzo)

Los piscis son extremadamente cariñosos y tienen un don especial con las palabras. Siempre sabrán que decirte en cada momento y te adorarán como si fueras la estrella más bonita del firmamento. Aunque esto solo es una fantasía para ellos, porque pueden estar saliendo con dos personas al mismo tiempo y no descuidar ni un solo detalle.

Son personas comprometidas, entregadas y muy inteligentes, lo que dificultará que les pillen en caso de cometer alguna infidelidad.

Los signos del Zodiaco menos infieles

Si has conocido a una persona y te estás planteando empezar una relación con ella, pregúntale qué signo del Zodiaco posee y sabrás hasta que punto será infiel.

A continuación, te dejamos los signos del Zodiaco menos infieles:

Tauro (21 de abril - 20 de mayo)

Este signo se caracteriza por ser leal y fiel. Si un tauro realmente te traiciona con otra persona, será únicamente porque se ha enamorado de verdad.

Sin embargo, un tauro es muy difícil que te engañe porque piensa en el futuro y en el bienestar de la relación. De tal forma, estará siempre pendiente de ti y buscará la manera de satisfacerte.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Es un símbolo muy inocente, por lo que no juegan con las relaciones por miedo a ser descubiertos.

Una infidelidad para ellos podría ser una traición que no llegarían a personarse. De esta forma, prefieren no arriesgar lo que tienen y cuidan de ello cada día como si fuese el último.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los leo son muy perezosos y no arriesgarán su relación por otra nueva. Normalmente son personas que buscan la tranquilidad y la estabilidad. De hecho, podrás salir con un Leo sin miedo a que te ponga los cuernos con otras personas.

¡Si encuentras a tu alma gemela en un Leo, ten por seguro que durará toda la vida!

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Los escorpios se comprometen hasta el final con sus relaciones, por lo que no va con ellos el arte del engaño. De hecho, los escorpios se enamoran fácilmente y suelen ser ellos las víctimas de las infidelidades.

